Po tragiškos M. Kiero mirties – jautrus jo žmonos Jurgitos įrašas: paviešino paskutines jo gyvenimo akimirkas

Po skaudžios netekties velionio draugai, pažįstami, kolegos dalijosi šiltais prisiminimais ir neslėpė, kad geresnio žmogaus jiems pažinti dar neteko.
Jautriais prisiminimais pasidalijo ir M. Kiero žmona Jurgita Kierė, kuri paviešino jųdviejų bendras akimirkas iš šios vasaros. Įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalu Lrytas.
„Paskutinė vasara su tavimi, meile!“, – prie įrašo rašė moteris.
Vidine stiprybe stebinanti Jurgita pasidalijo vaizdo įrašu, į kurį sudėjo šilčiausias akimirkas su anapilin iškeliavusiu savo mylimu vyru Mindaugu.
Moteris ne vienam parodė, kokia stipri buvo jų meilė ir kokį gražų gyvenimą jie kartu gyveno.
Paviešintos akimirkos ne vieną suvirpino iki širdies gelmių – jose Mindaugas pavaizduotas kaip geriausias tėtis, vyras, mokytojas ir draugas.
„Tu buvai mūsų didvyris visada. <...>. Tu esi legenda. Mylėsim amžinai“, – pridūrė J. Kierė ir dėkojo jam už 20 nuostabių bendro gyvenimo metų.
Mindaugas KierasMirtisnetektis
