Į 1-ąją klasę sūnų išleidusi I. Žuolytė prabilo apie Rugsėjo 1-osios kuriozus: sulaukė tūkstančių reakcijos

2025 m. rugsėjo 3 d. 07:20
Lrytas.lt
Nuomonės formuotojai Ingai Žuolytei rugsėjo 1-oji buvo ypatinga – kartu su vyru Adomu jie į pirmą klasę išleido sūnų Gabrielių. Vis dėlto diena nebuvo tokia sklandi, kaip tėvai tikėjosi.
Žinoma moteris socialiniuose tinkluose dalijosi nepagražintomis Mokslo ir žinių dienos emocijomis ir sulaukė tūkstančių reakcijų.
„Gabrielius – pirmokas, o mes – pirmąkart pirmoko tėvai. Šventę praleidom, į pirmą pamoką pavėlavom, po pamokos išbėgom be tvarkaraščio ir net nežinodami, kada rytoj reikia būti mokykloj.
Sugrįžus į tuščią klasę pasiteirauti, mokytojos pasitiko su šypsena ir žodžiais: „ką dar pamiršote?“ Nėra tikresnių Naujųjų metų nei Rugsėjo 1-oji, bet mum dar reikia laiko įsivažiuoti.
Gražaus rudens bei kuo ramesnio ir sklandesnio jo starto visiems“, – „Instagram“ paskyroje rašė ji.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Inga ir pasiteiravus, kaip šeimai sekėsi pirmą dieną vykti į pamokas, žinoma moteris pasidžiaugė, kad rugsėjo 2-oji buvo kur kas sklandesnė.
„Rugsėjo 2-osios rytas buvo ant tiek sklandesnis, kad vaikas pirmas atvyko į klasę. Pareigingai“, – Lrytas su šypsena pasakojo I. Žuolytė.
Ji džiaugėsi, kad į pirmąsias pamokas Gabrielius keliauja su dideliu entuziazmu.
„Jis labai laukė būti pirmoku. Likus ne vienai savaitei iki Rugsėjo 1-osios jis džiaugėsi, kad pagaliau bus pirmokas. Tad su dideliu džiaugsmu keliauja ir į pirmąsias pamokas“, – pasakojo ji.
