Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. rugsėjo 3 d. 12:36
Po gandais apipintų kraustynių – pirmas I. Voveris interviu: atskleidė tikrąją JAV palikimo priežastį
2025 m. rugsėjo 3 d. 12:36
Lrytas Premium nariams
Visai neseniai verslininkė ir turinio kūrėja socialiniuose tinkluose aktyviai dalijosi kraustynių akimirkomis – po beveik dešimtmečio ji paliko JAV – vietą, kurią jau vadino namais.
Daugiau nuotraukų (17)
Ieva Voveris
JAV
Dubajus
Rodyti daugiau žymių