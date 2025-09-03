Saulius Skvernelis paviešino retą praeities kadrą: internautai įžvelgė panašumą su kitu politiku

Kadrus S. Skvernelis paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Vyras internautams parodė, kaip jis atrodė vos pradėjęs mokyklą, ir kaip – paskutinėje klasėje.
Prie pasidalintų nuotraukų S. Skvernelis pasidalijo ir mintimis, kurias išsinešė iš mokyklos.
„Mokykloj mes užaugam dideli.
Ir nors pirmą kartą jos duris praveriame labai nedrąsiai, dažnai ieškodami lydinčios rankos, kasmet žengiame vis tvirčiau, dalinamės žiniomis, švenčiame mažas pergales, patys tiesiame ranką kitam, o išeiname jau ne tik mokėdami ieškoti ir nebijodami klysti, bet ir subrandinę daugybę drąsių idėjų, kurios padeda kurti savo ir visos Lietuvos ateitį.
Su Mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1-ąja“, – prie nuotraukos rašė politikas.
Politiko vaikystės kadrą pamatę internautai buvo nustebę – ne visiems jį pavyko atpažinti. Kai kurie S. Skvernelį sumaišė su kitu žinomu politiku.
„Pamaniau, kad mažasis berniukas – tai Šimašiukas. Panašūs. Taigi tie patys žmonės Lietuvos! Sėkmės tvirtybėje ir kelyje į žinojimą, kad jėga vienybėje!“, – pastebėjo viena internautė, pagalvojusi, kad nuotraukoje – ne S. Skvernelis, o Remigijus Šimašius.
Saulius Skvernelisvaikystėkadrai
Rodyti daugiau žymių