Vilniuje atsisveikinama su tragiškai žuvusiu M. Kieru: šalia urnos – jautrūs simboliai

Vos tik įžengus į šarvojimo salę akį patraukė žvakėse paskendusi urna su velionio palaikais. Šalia jos – jautrūs simboliai: pačiūžos, ledo ritulio lazda bei kiti daiktai, menantys jo gyvenimo kelią ir aistrą šiam sportui.
Atsisveikinti su tragiškai žuvusiu vyru atvyko gausus būrys žmonių – sukrėstų netikėtos mylimo šeimos nario, kolegos, draugo ir mokytojo mirties. Tarp jų buvo galima išvysti ir žinomus veidus, kurie su M. Kieru palaikė ryšį iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos.
Šeimos prašymu, atvykusieji ištarti pakutinį „sudie“ vietoje gėlių atnešė po vieną žvakę.
Kiekviena uždegta žvakė simbolizuoja, koks ryškus žmogus buvo M. Kieras ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuriam teko garbė jį pažinti.
Atsisveikinti su M. Kieru bus galima ir ketvirtadienį 10 val. 30 min. – 13 val. 30 min. Po atsisveikinimo kviečiama uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovėje, Dominikonų g. 12.
Į paskutinę kelionę Lietuvos ledo ritulio legenda bus išlydėtas ketvirtadienį 14 val.
Lrytas primena, kad nelaimė, nusinešusi M. Kiero gyvybę, įvyko sportininkui su šeima poilsiavus prie upės – skelbta, kad M.Kieras nuo lieptelio šoko į vandenį bei mirtinai susižalojo galvą ir kaklą.
„Kaip man jo žmona sakė, jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas. Aš spėju, kad ten turbūt upėje buvo kažkokie kuolai ar dar kažkas [į ką jis trenkėsi], – LRT teigė vyras. – Buvo su šeima ir va taip atsitiko...“
Mindaugas Kieras buvo vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris per visą šalies istoriją 20 metų iš eilės (1999–2018 m.) dalyvavo pasaulio čempionatuose.
Nacionalinėje komandoje gynėjas sužaidė 100 rungtynių, o paskutiniajame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono aukso medalį.
Š. Kuliešius teigė, kad M. Kiero garbei bus surengtos atminimo rungtynės.