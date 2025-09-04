Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nerijaus Cesiulio šeimoje – triguba šventė: atskleidė, ką minėjo

2025 m. rugsėjo 4 d. 13:43
Lrytas.lt
Nors pirmoji mokslo metų savaitė eina į pabaigą, Rugsėjo 1-osios atgarsiai netyla. Štai Alytaus mero Nerijaus Cesiulio šeimai toji diena buvo ypatinga.
Minint Mokslo ir žinių dieną socialiniuose tinkluose Alytaus meras pasidalijo jaukiu įrašu.
Jis atskleidė, kad Rugsėjo 1-oji jų šeimoje turi ypatingą prasmę.
„Viena diena, o trys progos! Rugsėjo 1–oji mūsų šeimai tikrai yra labai ypatinga diena.
Lygiai prieš 13–ka metų vedžiau šią ypatingą moterį! Aurelija, sveikinu su mūsų diena, myliu tave! Internetas sako, kad šiemet minime nėriniuotąsias arba pakalnučių vestuves (kas tuos pavadinimus su galvoja?)
Šiandien mūsų vyresnėlis Ąžuolas peržengė progimnazijos duris ir tapo penktoku! Sūnau, laukia tikrai daug mažiau laiko prie kompiuterio. O pagrandukė Liepa iš darželinukės tapo pirmoke! Jūs visi trys esate mano artimiausia komanda.
Taip pat sveikinu visus tėvus, vaikus ir jaunuolius, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus ir neformalaus švietimo atstovus – kantrybės, sveikatos ir, svarbiausia, tikėjimo savimi. O visa kita, ateis savaime“, – rašė Nerijus.
Nerijus Cesiulisrugsėjo 1-ojiVaikai
