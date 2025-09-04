Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paaiškėjo, kas tapo žurnalo „ELLE Lithuania“ vyriausiąja redaktore

2025 m. rugsėjo 4 d. 12:16
Lrytas.lt
​Ketvirtadienį „ELLE Lithuania“ pranešė naujieną apie tai, kas taps naująja žurnalo vyriausiąja redaktore. Paaiškėjo, kad ji – žinoma stilistė, drabužių prekės ženklo „Capsule“ įkūrėja Agnė Gilytė.
Apie tai buvo pranešta oficialioje „ELLE Lithuania“ „Instagram“ paskyroje.
„Su rudens pradžia ir mūsų redakcijoje gimsta nauja istorijos dalis. Pristatome „ELLE Lithuania“ vyriausiąją redaktorę Agnę Gilytę, kurios vizija įžiebs smalsumą, atvers naujas temas ir pakvies žurnalo puslapiuose atrasti dar nepatirtų istorijų“, – rašoma įraše.
Paviešintame vaizdo įraše pasisakė ir naujas pareigas eiti pradėjusi E. Gilytė.
„Sveika, mieloji, šis ruduo man yra apie permainas. Apie moterį, kuri nebijo perrašyti taisyklių, kuri gyvena savu tempu. Ir kuri visą laiką renkasi save.
Tapdama „Elle Lithuania“ žurnalo vyriausiąja redaktore, noriu šiuo jausmu dalintis su tavimi. Ir svarbiausia, priminti, kad kiekviename drabužyje ir jo pasirinkime svarbiausia esi tu“, – kalbėjo A. Gilytė.
Primename, kad anksčiau vyriausioji žurnalo redaktorė buvo stilistė Irina Sinė, kuri apie pasitraukimą iš pareigų pranešė birželį.
