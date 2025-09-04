Petrašiūnų kapinėse akį traukia Dalios Teišerskytės kapas: ant jo – unikalus antkapis

Nedaug yra žmonių, gimusių ir mirusių to paties mėnesio tą pačią dieną. Dalia – išskirtinė savo gyvenimu, veikla ir kūryba.
Talentingos poetės eilės (iš knygos „Paskutinių lapų išleistuvės“) užrašytos ir ant jos kapo, kuris šią vasarą padabintas balta lelijos spalva.
Iš visų, ne tik gretimų kapų Petrasšiūnų panteone, išsiskiria Dalios Teišerskytės atminimui sukurtas antkapis ir paminklas.
„Mano Dievas gyvena lelijoj,
O lelijos gyvena darželyj…
Iš dangaus aukso siūlais nulyja
Ir nutįsta vaivorykštės kelias…
Aš einu tuo keliu į tėvynę
Akmenėliais ir šukėmis stiklo…
Teka upėmis pienas ir vynas,
Už karklyno jau švysčioja tikslas…
O tėvynė spalvota spalvota
Kaip darželis už senmergės lango…
Ir drobulėm bakūžės užklotos,
Ir kryželiais įrėminti dangūs…
Slepias Dievas raudonoj lelijoj –
Jo pasaulis sulytas, pasenęs…
Kažkodėl taip beviltiškai lyja,
Senas rūkas nupilkina žemę…
Plaukia žalias gyvenimo luotas
Apraizgytas voratinklio gijom…
Tik tėvynė spalvota spalvota…
Ir Dievulis gyvena lelijoj…“, – tokie žodžiai puošia D. Teišerskytės antkapį.