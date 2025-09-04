Plinta kunigo V. Vaišvilo vaizdo įrašas iš pamokslo: pasakė, kodėl gerti kavą eina ne su bet kuo

Kunigas V. Vaišvilas pamokslo metu pasidalijo asmenine istorija, kai jam teko atsisakyti kvietimo išgerti kavos.
Tokių kvietimų jis sulaukia ne vieno, tačiau, deja, išgerti kavos ar kartu papietauti norisi ne su visais ir tenka atsisakyti. Vienu konkrečiu atveju kunigas pasidalijo ir savo pamokslo metu.
„Vis kviečia mane tai kavos ir sakau, kad nenoriu aš eiti tos kavos, neturiu laiko...
Bet vieną dieną mane taip užkniso, tai aš ir parašiau: „Negi iki šiol dar nesupranti, kodėl aš neinu gerti nei kavos, nei valgyti.
Mūsų pasauliai yra skirtingi, man neįdomu atsisėdus prie stalo klausytis apie kitus. Nei ką ten kiti apie mane kalba, nei ką tu ten apie kitus kalbi. Tai ne mano pasaulis. Tegul jie ten kalba kiek nori, man neįdomu“, – pamokslo metu pasakojo V. Vaišvilas.
Jo teigimu, pasiūlymą išgerti kavos jis priimtų tik tuo atveju, jei pasikeistų to žmogaus požiūris.
„Kai tu nustosi domėtis kitų gyvenimais ir apie juos kalbėti, tai tada tikrai nueisiu ir kavos išgerti, ir vyno, ir pavalgyti.
Bet kol aš girdėsiu apie kitus, aš niekada neisiu gerti su tavimi kavos“, – kalbėjo kunigas.
Po šiuo vaizdo įrašu pasipylė internautų komentarai – didelė dalis žmonių pritarė tokiam kunigo mąstymui.
„Kaip teisingai pasakyta“, – rašė viena internautė.
„Pagaliau garsiai pasakyta“, – pridūrė kitas.