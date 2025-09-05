LNOBT – labai laukta operos „Lietuviai“ premjera: sezoną atidarė žinomi svečiai

Tiesa, tą pačią dieną kilus abejonei dėl vyksiančios operos „Lietuviai“ premjeros muzikos vadovo, italų dirigento Gianlucos Marcianò galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovybė atsisakė šio dirigento paslaugų.
Premjeriniuose „Lietuvių“ spektakliuose G.Marcianò dirigento pulte pakeitė LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.
Žymaus italų kompozitoriaus A. Ponchielli opera „Lietuviai“ buvo sukurta pagal A. Mickevičiaus poemą „Konradas Valenrodas“, jos premjera 1874 m. įvyko garsiajame Milano „La Scala“ teatre.
Kūrinys, pasakojantis apie lietuvių didvyriškumą karų su kryžiuočiais laikais, sulaukė nepaprasto pasisekimo ir tapo pačių italų laisvės kovų simboliu!
Lietuvos operoje „Lietuvius“ ketinta statyti jau 1939 m. Tarpininkaujant italų ministrui baronui di Giurai, Italijos spaudos ir propagandos ministerija Lietuvos operai tuomet padovanojo teisę statyti šį kūrinį. Deja, Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos tragedija sutrukdė operos premjerai.
Lietuviai „Lietuvius“ pirmą kartą pastatė 1981 m. Čikagos lietuvių operoje pagal Stasio Santvaro puikiai išverstą ir redaguotą libretą. Ypatingu įvykiu šios operos pastatymas tapo Čikagoje 1991 m., kai Čikagos lietuvių opera kartu su LNOBT pirmą kartą galėjo bendrai visam pasauliui pristatyti Lietuvos istoriją.
Įspūdingas proginis pastatymas buvo sukurtas 2009 m. Trakų pilyje, minint Lietuvos vardo 1000-metį. Nuo 2020 m. Lietuviai kasmet liepos 6-ąją skambėjo Valdovų rūmų kieme, skirti paminėti Lietuvos Valstybės dienai.
„Lietuvių“ partitūra įspūdinga, spalvingas orkestras, monumentalūs chorai, skamba itin gražūs choro a cappella epizodai, melodingos solistų partijos. 2025–2026 m. sezoną LNOBT pradės šios iškilios operos premjera, ir šį kartą ją mūsų scenoje įkūnys garsusis argentiniečių režisierius Hugo De Ana, šiam pastatymui taip pat kuriantis scenografiją ir kostiumus.