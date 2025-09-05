Vaizdais lyg iš pasakos pasidalijęs Ovidijus Petrauskas svetur vyko su tikslu: proga – itin jautri

Kartu su žmona Evelina laiką jis leido prie užburiančiais vaizdais stebinančios Gardos ežero.
Socialiniuose tinkluose dainininkas pasidalijo visu pluoštu jaukių kadrų – juose matyti, kaip pora laiką leidžia siaurose gatvelėse.
Tiesa, į šalį Ovidijus ir Evelina leidosi su tikslu.
Ten jie paminėjo simbolišką sukaktį – pažinties ir santuokos metines.
„Praėjo jau 7 metai nuo tada, kai tave sutikau, o šiandien švenčiame 3 metus, kaip esame susituokę! Su metinėmis, mano geriausia drauge ir brangiausia žmona“, – Instagrame rašė O. Petrauskas.
Įrašas, kuriame kalnų fone šmaikščiai leidžia laiką su žmona, sulaukė didelio susidomėjimo – patiktukus paspaudė per 10 tūkst. žmonių.
Komentarų skiltyje sveikinta porą su gražia sukaktimi.
