Vaizdais lyg iš pasakos pasidalijęs Ovidijus Petrauskas svetur vyko su tikslu: proga – itin jautri

2025 m. rugsėjo 5 d. 20:24
Lrytas.lt
Grupės „Žemaitukai“ narys Ovidijus Petrauskas pakėlė sparnus svetur – šį kartą jis pasirinko daugelio liaupsinamą Italiją.
Daugiau nuotraukų (16)
Kartu su žmona Evelina laiką jis leido prie užburiančiais vaizdais stebinančios Gardos ežero.
Socialiniuose tinkluose dainininkas pasidalijo visu pluoštu jaukių kadrų – juose matyti, kaip pora laiką leidžia siaurose gatvelėse.
Tiesa, į šalį Ovidijus ir Evelina leidosi su tikslu.
Ten jie paminėjo simbolišką sukaktį – pažinties ir santuokos metines.
„Praėjo jau 7 metai nuo tada, kai tave sutikau, o šiandien švenčiame 3 metus, kaip esame susituokę! Su metinėmis, mano geriausia drauge ir brangiausia žmona“, – Instagrame rašė O. Petrauskas.
Įrašas, kuriame kalnų fone šmaikščiai leidžia laiką su žmona, sulaukė didelio susidomėjimo – patiktukus paspaudė per 10 tūkst. žmonių.
Komentarų skiltyje sveikinta porą su gražia sukaktimi.
