Vilniaus mados savaitėje Rimui Bružui kompaniją palaikė nauja mylimoji

Renginyje pasirodė ir žurnalistas, istorikas Rimas Bružas (52 m.). Jam kompaniją palaikė nauja mylimoji Berta Čaikauskaitė. Abu džiaugėsi gražiu renginiu ir bendra nuotrauka pasidalijo instagramo istorijose.
Apie naujai užgimusius jausmus Rimas kalbėjo liepos pabaigoje.
„Tiesa, mėgaujuosi tuo, kas yra mūsų, bet tai ir norisi palikti tik mums“, – LRT teigė jis.
Rimas buvo vedęs du kartus. Po vestuvių su Indre jie netrukus susilaukė sūnaus Simono, o 2018-aisiais dar vienos atžalos. Iš pirmos santuokos R.Bružas augina dukrą Mariją.
