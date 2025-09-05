Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus mados savaitėje Rimui Bružui kompaniją palaikė nauja mylimoji

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:51
Lrytas.lt
Rugsėjo 4-osios vakarą Nacionalinis dramos teatras virto tikra mados scena – čia iškilmingai uždaryta po 25 metų į sostinę sugrįžusi Vilniaus mados savaitė (Vilnius Fashion Week).
Renginyje pasirodė ir žurnalistas, istorikas Rimas Bružas (52 m.). Jam kompaniją palaikė nauja mylimoji Berta Čaikauskaitė. Abu džiaugėsi gražiu renginiu ir bendra nuotrauka pasidalijo instagramo istorijose. 
Apie naujai užgimusius jausmus Rimas kalbėjo liepos pabaigoje.
„Tiesa, mėgaujuosi tuo, kas yra mūsų, bet tai ir norisi palikti tik mums“, – LRT teigė jis.
Rimas buvo vedęs du kartus. Po vestuvių su Indre jie netrukus susilaukė sūnaus Simono, o 2018-aisiais dar vienos atžalos. Iš pirmos santuokos R.Bružas augina dukrą Mariją.
 
