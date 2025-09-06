Į Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykusią spektaklio premjerą plūdo šeimos

Pagal garsios švedų rašytojos Astridos Lindgren kūrinį režisierės Eglės Švedkauskaitės pastatytą istoriją pamatyti suskubo tėvai su vaikais. Šeimoms tai tapo ypatinga šeštadienio popiete – kupina nuotykių, pasakos atmosferos ir pamokų apie draugystę bei augimą.
„Ronja yra mergaitė, kuri išdrįsta pasirinkti savo kelią. Ir nors ji labai panaši į savo tėvą, tačiau negali sutikti su jo pasaulio matymu ir pasilikti jo pilyje, ji privalo savo kailiu patirti, ką reiškia draugystė, ką reiškia mylėti ir netekti.
Vaikai, pabėgę iš namų į laisvę, miške ne tik subręsta, bet ir parodo suaugusiems, kad vienintelis kelias į stiprybę yra mokytis sugyventi ir susivienyti.
Man atrodo, kad Astridos Lindgren kūrinyje užrašytos pamokos dabar be galo aktualios ir svarbios. Mūsų kuriama „Ronja plėšiko duktė“ – tai muzikali, šmaikšti ir tuo pačiu gili brandos istorija“, – sako spektaklio režisierė ir dramaturginės adaptacijos autorė Eglė Švedkauskaitė.