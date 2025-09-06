Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Į Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykusią spektaklio premjerą plūdo šeimos

2025 m. rugsėjo 6 d. 16:04
Lrytas.lt
Šeštadienio popietę Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje įvyko ilgai laukta premjera – spektaklis „Ronja plėšiko duktė“.
Pagal garsios švedų rašytojos Astridos Lindgren kūrinį režisierės Eglės Švedkauskaitės pastatytą istoriją pamatyti suskubo tėvai su vaikais. Šeimoms tai tapo ypatinga šeštadienio popiete – kupina nuotykių, pasakos atmosferos ir pamokų apie draugystę bei augimą.
„Ronja yra mergaitė, kuri išdrįsta pasirinkti savo kelią. Ir nors ji labai panaši į savo tėvą, tačiau negali sutikti su jo pasaulio matymu ir pasilikti jo pilyje, ji privalo savo kailiu patirti, ką reiškia draugystė, ką reiškia mylėti ir netekti.
Vaikai, pabėgę iš namų į laisvę, miške ne tik subręsta, bet ir parodo suaugusiems, kad vienintelis kelias į stiprybę yra mokytis sugyventi ir susivienyti.
Man atrodo, kad Astridos Lindgren kūrinyje užrašytos pamokos dabar be galo aktualios ir svarbios. Mūsų kuriama „Ronja plėšiko duktė“ – tai muzikali, šmaikšti ir tuo pačiu gili brandos istorija“, – sako spektaklio režisierė ir dramaturginės adaptacijos autorė Eglė Švedkauskaitė.
