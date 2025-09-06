Itin drąsiai pasipuošusi Vaida Gudo sulaukė tūkstančių reakcijos: yra paruošusi dar vieną perliuką

Nutiestu mėlynu kilimu žengė daugybė žinomų žmonių, tarp kurių ypatingai išsiskyrė nuomonės formuotoja Vaida Gudo – ji pasirinko drąsų įvaizdį su itin gilia iškirpte.
Po renginio Vaida įspūdžiais pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje. Ji neslėpė susižavėjimo aukščiausio lygio mados švente.
„Vakar buvo nepakartojamas, aukščiausio lygio renginys apie madą. Labai norėčiau, kad tai tęstųsi ir toliau kitais metais. Kokios kolekcijos!
Po renginio manęs paklausė: kas patiko labiausiai? Sakau: o galima atsakyti, kad tiesiog viskas! Visko norėtųsi ir gal kurią dieną tikrai, tikiu, pasiseks pasipuošti tokio ar kitokio tipo renginiuose. Nekukliai, taip? Bet svajokime“, – rašė žinoma moteris.
Ji taip pat pridūrė, kad jos pasirinktas itin drąsus įvaizdis nepraslydo nepastebėtas. Tiek renginyje, tiek socialiniuose tinkluose ji sulaukė begalės reakcijų.
„Na ir vakar mano suknytė tikrai vienaip ar kitaip liko pastebėta! Ačiū jums už tiek daug žinučių, palaikymo! Dabar laukime šeštadienio renginio „Young Fashion“. Turiu paruošusi taip pat įdomų variantą, hi hi. Nekantrauju“, – intrigavo ji.