SEL koncertas drebina Kalnų parką: tūkstančiai gerbėjų, unikalūs efektai ir fejerverkai

Po ketverių metų pertraukos Egidijus Dragūnas su grupe sugrįžo į sostinės sceną ir Kalnų parką pavertė milžiniška muzikos arena po atviru dangumi.
Nuo pirmųjų akordų publika pasitiko atlikėjus griausmingais aplodismentais, o Kalnų parką užliejo neįtikėtina energija.
Žiūrovai mėgaujasi ne tik galingu garsu, bet ir įspūdingu šviesų bei specialiųjų efektų ir fejerverkų šou, sukūrusiu tikrą reginį.
Tai neeilinis koncertas – jame susijungė visa SEL istorija: skamba legendiniai hitai, skirti kelioms kartoms, ir nauji, neseniai išleisti kūriniai.
Egidijus Dragūnas nestokoja energijos – jis bendrauja su publika, ragina ją dainuoti kartu ir kiekvieną akimirką paverčia ypatinga.
SELEgidijus Dragūnas-SelasKoncertas
