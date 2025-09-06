Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
SEL koncertas drebina Kalnų parką: tūkstančiai gerbėjų, unikalūs efektai ir fejerverkai

2025 m. rugsėjo 6 d. 21:59
Vilnių šeštadienio vakarą drebina ilgai lauktas SEL koncertas.
Po ketverių metų pertraukos Egidijus Dragūnas su grupe sugrįžo į sostinės sceną ir Kalnų parką pavertė milžiniška muzikos arena po atviru dangumi.
Nuo pirmųjų akordų publika pasitiko atlikėjus griausmingais aplodismentais, o Kalnų parką užliejo neįtikėtina energija.
Žiūrovai mėgaujasi ne tik galingu garsu, bet ir įspūdingu šviesų bei specialiųjų efektų ir fejerverkų šou, sukūrusiu tikrą reginį.
Tai neeilinis koncertas – jame susijungė visa SEL istorija: skamba legendiniai hitai, skirti kelioms kartoms, ir nauji, neseniai išleisti kūriniai.
Egidijus Dragūnas nestokoja energijos – jis bendrauja su publika, ragina ją dainuoti kartu ir kiekvieną akimirką paverčia ypatinga.
SELEgidijus Dragūnas-SelasKoncertas
