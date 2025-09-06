Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui

2025 m. rugsėjo 6 d. 15:48
Išskirtinė sveikatingumo oazė „Vytautas Mineral SPA“ tęsia gražią tradiciją – kasmet suburti partnerius, iškilias asmenybes ir kurorto svečius į jaukų padėkos vakarą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiemet kviestinio vakaro dalyviai prisidėjo prie gerumo iniciatyvos „Raudonos nosys“.
Renginio metu surinkta 2 500 eurų suma skirta emocinei ir psichologinei pagalbai labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.
„Džiaugiamės, kad subūrėme žmones ne tik pasidžiaugti vasarišku oru, pasimėgauti gurmanišku vakaru bei SPA malonumais, bet ir atverti širdis prasmingam tikslui,“ – sako „Vytautas Mineral SPA“ generalinė direktorė Aistė Miliūtė.
Vakarą savo apsilankymu pagerbė būrys žinomų Lietuvos asmenybių: krepšininkas Giedrius Gustas, TV laidų kūrėjas Edvardas Žičkus, „Baltijos Baleto Teatro“ režisierė Marija Simona Smolskienė, someljė ir restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė, renginių organizatorė Erika Purauskytė, advokatė Aušra Ručienė ir daugelis kitų.
Ypatinga renginio atmosfera pasirūpino virtuvės šefas Darius Dabrovolskis, svečius džiugino šampano purslai, legendinis Birštono mineralinis vanduo bei gyva muzika.
žinomi žmonėsBirštonas

