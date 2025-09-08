Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Neseniai fondą uždaręs Olegas Šurajevas pranešė netikėtą naujieną: „Pagaliau pavyko“

2025 m. rugsėjo 8 d. 11:29
Lrytas.lt
Dar rugpjūtį komikas, visuomenininkas Olegas Šurajevas paskelbė uždarantis savo fondą „Vienas k paramos fondas“, kuris nuo karo Ukrainoje pradžios rinko paramą Rusijos užpultai valstybei. Dabar komikas pranešė netikėtą žinią – jis grįžta į humoro sceną, tačiau ne vienas.
Daugiau nuotraukų (3)
Apie tai žinomas vyras pranešė socialiniuose tikluose.
O. Šurajevas pasidalijo džiugia žinia, kad jam pagaliau pavyko įkurti komedijos kompaniją, o prie jo prisijungė gausus būrys komandos narių.
„Po daug metų darbo man pagaliau pavyko įkurti pirmą comedy label Lietuvoje. Tai reiškia, kad mes darome viską nuo A iki Z: nuo bajerių tikrinimo, metodiško darbo ir humoro redagavimo iki kokybiškų šou visoje Lietuvoje.
Jau prie mūsų komandos prisijungė 7 komikai – ir visi geri. Šiandien paleidome naują komedijos show „YouTube“ – vadinasi „Sekantis geriausias komikas“. 50 minučių labai geros komedijos.
Turėsiu ir aš savo show mūsų naujame „YouTube“ sezone – bus net LIVE, be montažo ir su žiūrovais. Tai reiškia be fake draugelio juoko, kuris sėdi šalia podkaste ir pritaria viskam.
Mes visada darėme ir darysime vienu žingsniu priekyje. Gal dabar tai nėra suprantama, bet manau, metų bėgyje daug kas suvoks, apie ką čia. Pažiūrėkit – čia gerai. Ir ne dėl to, kad jums patiks ar nepatiks – čia tiesiog gerai, nes sąžininga, metodiška ir be chaltūros, kaip dažniausiai būna LT pramogų pasaulyje“, – rašė komikas.
Olegas Šurajevasnaujienakomikas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.