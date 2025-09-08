Neseniai fondą uždaręs Olegas Šurajevas pranešė netikėtą naujieną: „Pagaliau pavyko“

Apie tai žinomas vyras pranešė socialiniuose tikluose.
O. Šurajevas pasidalijo džiugia žinia, kad jam pagaliau pavyko įkurti komedijos kompaniją, o prie jo prisijungė gausus būrys komandos narių.
„Po daug metų darbo man pagaliau pavyko įkurti pirmą comedy label Lietuvoje. Tai reiškia, kad mes darome viską nuo A iki Z: nuo bajerių tikrinimo, metodiško darbo ir humoro redagavimo iki kokybiškų šou visoje Lietuvoje.
Jau prie mūsų komandos prisijungė 7 komikai – ir visi geri. Šiandien paleidome naują komedijos show „YouTube“ – vadinasi „Sekantis geriausias komikas“. 50 minučių labai geros komedijos.
Turėsiu ir aš savo show mūsų naujame „YouTube“ sezone – bus net LIVE, be montažo ir su žiūrovais. Tai reiškia be fake draugelio juoko, kuris sėdi šalia podkaste ir pritaria viskam.
Mes visada darėme ir darysime vienu žingsniu priekyje. Gal dabar tai nėra suprantama, bet manau, metų bėgyje daug kas suvoks, apie ką čia. Pažiūrėkit – čia gerai. Ir ne dėl to, kad jums patiks ar nepatiks – čia tiesiog gerai, nes sąžininga, metodiška ir be chaltūros, kaip dažniausiai būna LT pramogų pasaulyje“, – rašė komikas.