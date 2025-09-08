Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po kandžių pasisakymų teko atsiprašinėti: R. Javtoko ištarti žodžiai šokiravo ne vieną

2025 m. rugsėjo 8 d. 15:39
Lrytas.lt
Savaitgalį buvęs krepšininkas Robertas Javtokas, apsilankęs Rolando Mackevičiaus vedamoje laidoje „Nepatogūs klausimai, sukėlė tikrą diskusiją audrą. Žinomas vyras pokalbio metu pasisakė apie Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-Van der Horst, negailėdamas aštrių ir galimai rasistinių žodžių.
Kalbėdamas apie sportininkę, R. Javtokas sakė, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir kad ji anksčiau yra „buvusi su moterimi“.
Šie vyro pasisakymai papiktino krepšinio bendruomenę. Visgi, neilgai trukus, R. Javtokas apie šią situaciją nusprendė prabilti socialiniuose tinkluose.
Buvęs krepšininkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo trumpu, bet atviru įrašu ir nusprendė atsiprašyti.
Vyras pripažino, kad jo išsakyti žodžiai buvo nederami.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė jis.
