Po kandžių pasisakymų teko atsiprašinėti: R. Javtoko ištarti žodžiai šokiravo ne vieną

Kalbėdamas apie sportininkę, R. Javtokas sakė, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir kad ji anksčiau yra „buvusi su moterimi“.
Šie vyro pasisakymai papiktino krepšinio bendruomenę. Visgi, neilgai trukus, R. Javtokas apie šią situaciją nusprendė prabilti socialiniuose tinkluose.
Buvęs krepšininkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo trumpu, bet atviru įrašu ir nusprendė atsiprašyti.
Vyras pripažino, kad jo išsakyti žodžiai buvo nederami.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė jis.
