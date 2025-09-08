Po kritikos populiariam Palangos restoranui – M. Vyganto reakcija: „Man labai nesmagu“

Į diskusiją įsitraukti nusprendė ir dainininkas Mantas Vygantas, kuris ne kartą lankėsi šiame restorane – ten jis ne tik valgė, bet ir koncertavo.
Savo nuomonę apie restoranui pažertą kritiką M. Vygantas nusprendė išsakyti savo „Facebook“ paskyroje.
„Draugai, šiais laikais žmogų suvaryti, pažeminti, iškoneveikti yra labai paprasta. Tą esu patyręs savo kailiu ir dabar kelias dienas stebiu situaciją, kas vyksta su vienu viešu tinklu.
Tai – „Močiučių rezidencija“. Ką norėčiau pasakyti, pats esu ten ir koncertavęs, ir valgęs tiek vienas, tiek su būriu draugų – viskas labai skanu. Mums viskas buvo gerai. Jei čia tokia lemtis ir mums pasisekė – mes laimingi, bet buvome ne kartą ir tikrai ne kartą valgėme.
Man matyta ir vidinė restorano pusė. Juk prieš ir koncertų reikia ir persirengti, tenka matyti užkulisius. Ir galiu pasakyti, kad tikrai norisi tos paprastesnės tautos. Norisi, kad to negatyvo būtų mažiau.
Pasikartosiu, kad ir aš pats ne kartą esu pajautęs tą negatyvumą, spaudimą. Tai yra beprotiškai sunku ir gali palūžti. O kai tu esi jaunas, verslus, kabiniesi į gyvenimą ir sukuri tokią mini imperiją, kuri dar plėsis ir plėsis…
Atsiranda žmonių iš šalies, kurie – kažkokie patarėjai, patys nežinantys, ko nori. Skaudu. Asmeniškai mačiau Roką ir močiutes, bendravau, buvau aptarnautas, pavalgydintas bei išleistas laimingas. Todėl savo asmeninę patirtį galiu užtvirtinti ir patvirtinti.
Ten skanu, gražu, profesionalu ir visada smagu sugrįžti. Todėl linkiu stiprybės tiek pačiam Rokui, tiek močiutėms, ir visam aptarnaujančiam personalui. O kiekvieną tikrai paskatinsiu – važiuokit, valgykit, nes ne veltui tokios eilės yra nusidriekusios. Ir asmeniškai mes maisto sulaukėme tikrai greitos, net ir esant tuntams žmonių.
Man viduje labai nesmagu dėl šios situacijos, nes pats buvau susidūręs. Tad būkim mažiau teisėjais, palaikykime vieni kitus, būkime draugiški. Po saule kiekvienam vietos tikrai yra. Todėl geros dienos, o Rokui ir močiutėms – laikykit frontą, nes pas jus visada gera ir skanu sugrįžti“, – dėstė M. Vygantas.
Primename, kad maisto apžvalgininkas Riebus Katinas sukritikavo restoraną „Močiučių rezidencija“, nes aptarnavimas neatitiko jo lūkesčių. Jis teigė, kad močiučių, kurias tikėjosi pamatyti, ten nerado, o vietoje jų dirbo jaunos merginos, neturinčios labai daug patirties. Apžvalgininkas neslėpė nusivylimo ir maisto kokybe bei suabejojo, ar ten gaminamas maistas yra šviežias.
Mantas VygantasrestoranasRokas Galvonas
Rodyti daugiau žymių