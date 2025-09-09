Agnė Kulitaitė žibėjo ant raudonojo Venecijos kino festivalio kilimo: kompaniją palaikė garsiam italui

Vakaro metu ji kompaniją palaikė gerai žinomam italų verslininkui Giuseppe Barboni.
Panašu, jog Giuseppe tikras savo srities asas – socialiniuose tinkluose jis skelbia, jog yra įtrauktas į „Forbes 100 CEO“ sąrašą.
Emocijomis po kino festivalio Agnė pasidalijo Instagrame.
„Visiškai atsitiktinai būti pakviestai žymaus italo eiti kartu su juo raudonuoju kilimu Venecijos kino festivalyje, nes jo +1 staiga nebegali dalyvaut – ✔
Per 20 minučių sugebėt nubėgt iki artimiausios parduotuvės, išsirinkt suknelę, auskarus (didžiulis ačiū mano draugėms Aistei ir Gelminei, kurios buvo viso įvykio liudininkės ir padėjo virtualiai apsirengt ceremonijai), pasiskolint lūpdažį iš pardavėjos – ✔
Iš jaudulio vietoj kvepalų apsipurkšt save burnos gaivikliu – ✔
Paspaust ranką pusei savo mylimiausių Italijos režisierių, susipažint su Holivudo chebra, užtūsint su Prancūzijos grietinėle, gert VIP'uose su savo paauglystės meile – ✔
Dar kartą įsitikint, kad visgi įdomiausias filmas yra tavo gyvenimas, ypač tada, kada sakai jam TAIP ir… o jetus, kaip aš visgi myliu gyvenimą… – ✔“, – rašė ji.