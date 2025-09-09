Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Asta Valentaitė pribloškė elegantišku deriniu: siunčia svarbią žinutę

2025 m. rugsėjo 9 d. 10:48
Lrytas.lt
Neseniai egzotiškame krašte viešėjusi verslininkė Asta Valentaitė-Manchester nustebino dar vienu elegantišku deriniu.
Visuomet stiliaus pojūčiu žavinti Asta šį kartą vėl pribloškė.
Barbadose atostogavusi verslininkė į kelionę pasiėmė ne vieną išskirtinį derinį, tačiau pastarasis itin ypatingas.
A. Valentaitė pasipuošė lietuvių dizainerės Ramunės Piekautaitės kurtu kostiumėliu.
„Tikra elegancija gyvena paprastume“, – lyg savo stiliaus formulę atskleisdama Instagrame brūkštelėjo Asta.
Komentarų skiltyje žinoma moteris sulaukė daugybės pagyrų – daugelis rašė, jog ji atrodo ne tik gražiai, bet net tobulai.
