Byra trečioji Lino Karaliaus santuoka: skiriasi su 18 metų jaunesne žmona

2025 m. rugsėjo 9 d. 09:34
Lrytas.lt
Ką tik, vasarą, santuokos dešimtmetį atšventęs grupės ŽAS narys Linas Karalius (51 m.) su 18 metų jaunesne žmona Viktorija Gradauskaite suka skirtingais keliais.
Pasak delfi.lt, pora skiriasi.
„Pažeidžiamas pasidarau tada, kai įsileidžiu į savo gyvenimą mylimą žmogų. Kai mylime, mes, vyrai, pasidarome pažeidžiamesni, bet tuo pat metu tik šis jausmas mums užaugina sparnus ir pastūmėja daryti beprotiškus dalykus. Laisvė nuo įsipareigojimų anksčiau ar vėliau suteikia nemalonų vienišumo jausmą. Šiuo metu esu įsipareigojęs ir tuo džiaugiuosi. Jaučiu, kad visa planeta Žemė yra mano namai. Ir labai gera šiuos namus tyrinėti drauge su artimu žmogumi. Tuomet viskas įgyja prasmę ir kiekviename žingsnyje atsiranda pilnatvė“, – 2015-aisiais „Stiliui“ kalbėjo Linas.
Viktorija 2014-aisiais Niukaslo prie Taino universitete (Jungtinėje Karalystėje) įgijo gyvūnų mokslų bakalauro diplomą. Nuo rudens specialistė skaitė paskaitas LKD Mokymo centre.
Ši santuoka Linui buvo trečioji. Pora augina sūnų Ąžuolą.
Pirmiausia, L.Karalius būdamas 21-erių sukūrė šeimą, 1994-aisiais sulaukė dukters Eglės.
2002-aisiais Linas antrąkart vedė ir dar tais pačiais metais šeima sulaukė sūnaus Vėjo. 
2024-aisiais jis tapo ir seneliu.
Prieš draugystę su Viktorija, L.Karalius romantiškus santykius puoselėjo su televizijos laidų vedėja Gintare Gurevičiūte.
