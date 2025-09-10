Naujas skandalingojo Tarzano akibrokštas gatvėje kelia aistras: gresia nemalonumai

Jame matyti, kaip Alytuje Kauno gatvėje imituodamas transporto priemonę vyras bėga žiedine sankryža.
Aplink vyrą – prie priekyje, tiek nugaroje judėjo eismas – važiavo automobiliai.
Šis įrašas patraukė policijos pareigūnų dėmesį, o Tarzanui gali grėsti nemalonumai.
„Dėl minimo vaizdo įrašo gavome pranešimų iš gyventojų. Taip pat ir patys jį matėme socialiniame tinkle.
Toks elgesys kelia pavojų eismo saugumui, tad asmens atžvilgiu bus pradėta administracinė teisena“, – portalui alytusplius.lt sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.
Pasak jos, alytiškiui teks atsakyti pagal ANK 428 str. (Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas) 1 ir 2 d.