Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Nepamirštamas vakaras Vilniaus senamiestyje: garsios Lietuvos moterys rinkosi į išskirtinį pristatymą

2025 m. rugsėjo 10 d. 11:41
Antradienį jaukioje, Vilniaus senamiestyje įsikūrusioje „Emerald Parfums“ parfumerijos studijoje įvyko ypatingas renginys, subūręs ne tik parfumerijos gerbėjus, bet ir žymius šalies nuomonės formuotojus. Parfumerijos kvietimu į Lietuvą atvyko garsusis Grasse parfumeris Cyrille Carles – tikras kvapų pasaulio meistras ir tradicijų saugotojas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (24)
Renginiu antradienio vakarą mėgavosi žinomos Lietuvos moterys: atlikėja Nijolė Pareigytė, jaunimo numylėtinė Akvilė Bielo-Petravičiūtė, socialinių tinklų kūrėja Lina Talžūnaitė, laidų vedėja Ugnė Siparė, grožio meistrė Gabrielė Kudirkaitė, taip pat Rūta Mikelkevičiūtė, Gerda Žemaitė, Santa Misenytė, Vaida Gudo, Inga Žuolytė, verslininkė Dovilė Urbanaitė ir tinklalaidės „Sofos Lyga“ bendraautorė Milda Stasiulė.
Vakaro svečiai turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su Cyrille Carles – parfumeriu, kuris jau daugiau nei du dešimtmečius kuria aromatus prestižiniams prekės ženklams bei unikaliems projektams. Kaip sako pats C. Carles, jo filosofija – senąsias Grasse kvapų tradicijas perkelti į šiuolaikinį pasaulį, suteikiant joms drąsaus polėkio.
Pirmą kartą viešai pristatyta nauja kvapų linija – naujausias Cyrille Carles kūrinys, sukurtas bendradarbiaujant su „Emerald Parfums“. Kiekvienas aromatas atspindi subtilų dialogą tarp klasikos ir inovacijos, tarp Prancūzijos parfumerijos kultūros ir šiuolaikinio gyvenimo ritmo.
Prie ypatingos vakaro nuotaikos prisidėjo dekoratorius Aurimas Kamaitis („leavesnfeel“ įkūrėjas), pasirūpinęs, kad erdvė atspindėtų renginio išskirtinumą – eleganciją, rafinuotumą ir kvapų pasaulio subtilybes.
Vakaro kulminacija tapo atlikėjos Angelou specialiai šiam vakarui skirtas pasirodymas, kuriame suskambo garsiausi jos kūriniai. Muzika, susiliejo su kvapų patirtimi ir suteikė renginiui išskirtinį emocinį akcentą.
Renginys išsiskyrė elegantiška, rafinuota atmosfera – čia rinkosi įtakingiausi Lietuvos nuomonės formuotojai, žiniasklaidos atstovai, meno ir mados kūrėjai. Vakaras tapo ne tik kvapų pristatymu, bet ir kultūriniu įvykiu, parodžiusiu, kad Lietuva tampa vis patrauklesne vieta pasaulinio lygio parfumerijos meistrams.
„Kiekvienas kvapas yra istorija, o šis vakaras – puiki proga ta istorija pasidalinti su jumis“, – sakė Cyrille Carles, dėkodamas susirinkusiems už dėmesį ir šiltą priėmimą.
KvepalaipristatymasVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.