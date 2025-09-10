Pikantiškais kadrais pasidalijusi Viktorija Jakučinskaitė kirto kritikams: „Eikite laistyti pomidorus“

Visai neseniai ji pasidalijo fotosesijos akimirkomis, kuriose pozuoja vilkėdama nėriniuotus juodus apatinius ir švarką.
Pikantiškos jos nuotraukos nepaliko abejingų – vieni gyrė jos drąsą, kiti ėmė priekaištauti dėl pasirinkto įvaizdžio.
V. Jakučinskaitė į kritiką reagavo tiesiai ir be užuolankų – ji savo „Instagram“ paskyroje paliko žinutę tiems, kuriuos nuotraukos papiktino.
„Mielos mano Ingos ir Danutės, tikrai apsirengsiu kai būsiu jūsų metų ir nebebūsiu tokia jauna ir graži.
Apsirengsiu ir gersiu šampaną su draugėmis aptarinėdama svetimas nuotraukas instagrame.
Manęs tai irgi dar laukia, tik po kokių 15–20 metų, o kol kas pakentėkite arba spauskite unfollow, instrukcija kaip tai padaryti aš jau rodžiau.
Ir aš tikrai galiu atskirti gašlumą nuo subtilaus seksualumo, turiu tam kompentencijos ir patirties.
Nesijaudinkite dėl mano padorumo, eikite laistyti pomidorus“, – rašė V. Jakučinskaitė.