Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Pikantiškais kadrais pasidalijusi Viktorija Jakučinskaitė kirto kritikams: „Eikite laistyti pomidorus“

2025 m. rugsėjo 10 d. 06:04
Lrytas.lt
Žinoma dizainerė Viktorija Jakučinskaitė socialiniuose tinkluose neretai sulaukia ne tik pagyrų, bet ir aštresnių komentarų.
Daugiau nuotraukų (11)
Visai neseniai ji pasidalijo fotosesijos akimirkomis, kuriose pozuoja vilkėdama nėriniuotus juodus apatinius ir švarką.
Pikantiškos jos nuotraukos nepaliko abejingų – vieni gyrė jos drąsą, kiti ėmė priekaištauti dėl pasirinkto įvaizdžio.
V. Jakučinskaitė į kritiką reagavo tiesiai ir be užuolankų – ji savo „Instagram“ paskyroje paliko žinutę tiems, kuriuos nuotraukos papiktino.
„Mielos mano Ingos ir Danutės, tikrai apsirengsiu kai būsiu jūsų metų ir nebebūsiu tokia jauna ir graži.
Apsirengsiu ir gersiu šampaną su draugėmis aptarinėdama svetimas nuotraukas instagrame.
Manęs tai irgi dar laukia, tik po kokių 15–20 metų, o kol kas pakentėkite arba spauskite unfollow, instrukcija kaip tai padaryti aš jau rodžiau.
Ir aš tikrai galiu atskirti gašlumą nuo subtilaus seksualumo, turiu tam kompentencijos ir patirties.
Nesijaudinkite dėl mano padorumo, eikite laistyti pomidorus“, – rašė V. Jakučinskaitė.
Viktorija Jakučinskaitėkritika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.