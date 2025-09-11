Dokumentinio filmo apie UFC kovotoją E. Kareckaitę premjeroje – žinomi žmonės

Išskirtinėje premjeroje dalyvavo ne tik serialo kūrybinė komanda ir pati Ernesta Kareckaitė su šeima ir artimaisiais, bet ir E.Kareckaitės treneris Ignas Barysas su žmona, aktorė Ugnė Zavistauskaitė su šeima, realybės šou „Tobulas mačas“ dalyvis Gerardas Pranaitis, prodiuseris Gediminas Juodeika, organizacijos UTMA vadovai Viktoras Gecas ir Mantas Michalauskas, kovotojas Ignas Pauliukevičius ir gausiai kitų Lietuvos kovinio sporto atstovų bei lietuviško kino gerbėjų.
„Džiaugiuosi, kad mano svajonės virto tikslais, kurių siekiu nuosekliai, žingsnis po žingsnio. Esu dėkinga šeimai, treneriams, visai dokumentinio filmo kūrybinei komandai, kuri taikliai sudėliojo akcentus ir perteikė daugumą mano patirtų išgyvenimų. Viliuosi, kad žiūrovams patiks.“ – premjeroje džiaugsmą sunkiai tramdydama kalbėjo Ernesta Kareckaitė.
Dviejų dalių dokumentinis filmas atskleidžia įkvepiančią Ernestos Kareckaitės istoriją – nuo sėkmingos plaukikės karjeros ir iki šiol nepagerintų rekordų iki drąsaus sprendimo palikti baseiną ir pasukti į kovos menų pasaulį.
Čia Ernesta tapo pasaulio čempione ir viena ryškiausių Lietuvos sportininkių, sulaukusi kvietimo prisijungti prie garsiausios kovos menų organizacijos UFC. Tačiau už įspūdingų pergalių slypi ir kita pusė – visuomenės kritika, stereotipai ir niekinantys komentarai. Tai filmas apie išskirtinę asmenybę, iššūkius už ringo ribų ir nepalaužiamą ryžtą siekti savo svajonių.
Dokumentinį filmą „Kareckaitė. Svajonės link“ nuo rugsėjo 12 d. galima žiūrėti „Go3“ televizijoje.