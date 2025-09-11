Draugės bute Kaune užpulta ir apvogta žinoma nuomonės formuotoja G. Stasiulaitytė

Viskas prasidėjo dar savaitgalį, kai G. Stasiulaitytė „Instagram“ istorijose paviešino nuotrauką iš policijos automobilio. Vėliau ji sekėjams papasakojo daugiau apie savo būseną.
„Pastarąsias dienas jaučiu maksimalų nerimo lygį – taip stipriai, kad sunku išeiti iš namų ar išvesti šunį.
Negaliu atrašyti žinučių, apima nenusakomas baimės jausmas. Penktadienį vyksiu pas tyrėją, tikiuosi išsiaiškinti situaciją ir galėsiu plačiau papasakoti, kas nutiko.
Tokio šlykštaus jausmo nebuvau patyrusi jau porą metų, todėl dirbu su savimi, kad jis pamažu nyktų“, – atviravo ji.
Nors socialiniuose tinkluose G. Stasiulaitytė daug detalių apie tai, kas nutiko, nepateikė, naujienų portalui Lrytas ji atskleidė šiurpaus įvykio aplinkybes – žinoma moteris buvo užpulta ir apvogta Kaune esančiame draugės bute.
„Įvykis buvo labai sukrečiantis. Kaune buvome apvogtos ir užpultos draugės namuose, jos buvusio vaikino“, – Lrytas pasakojo G. Stasiulaitytė.
Nuostoliai siekia ne vieną dešimtį tūkstančių eurų.
„Išnešė daiktų už daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Nors dalį pavyko atgauti, patirta trauma milžiniška, o reikalų dar liko begalė“, – pripažino ji.
Dėl šio įvykio policija pradėjo tyrimą.