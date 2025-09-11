Lrytas Premium prenumerata tik
S. Žutautienė ir V. Vaikšnoras kviečia į vestuvių vakarėlį: už galimybę ten patekti – apvali sumelė

2025 m. rugsėjo 11 d. 13:56
Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras ruošiasi ypatingai gyvenimo šventei – savo vestuvėms, į kurias kviečia visus norinčius, tačiau dalyvauti galės tik tie, kurie įsigys bilietus.
Pora nusprendė atsisakyti tradicinio vestuvių pokylio – vietoje jo gruodžio 5-ąją Kauno sporto halėje surengs grandiozinį koncertą, kuriame drauge su publika švęs savo meilę.
Didžioji diena taps ypatinga ne tik jaunavedžiams, bet ir jų gerbėjams. Po privačios ceremonijos scenoje lauks didžiausias dueto pasirodymas per visą jų karjerą.
Žiūrovams žadami netikėti svečiai, siurprizai, gražiausios dainos apie meilę bei specialiai šiai progai paruošti įvaizdžiai.
„Įžadus tarsime jaukiai, privačiai, bet vakaras priklausys jums – mūsų draugams, bičiuliams ir visiems, kurie nori kartu švęsti naują pradžią. Tai bus meilės ir muzikos sintezė“, – teigia Sandra ir Viktoras.
Bilietų kainos į šį neeilinį renginį svyruoja nuo 35,20 iki 125,20 euro. Brangiausių bilietų savininkai šventę galės stebėti iš ložės.
