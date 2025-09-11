Sandros Skorupskaitės šeimoje – itin svarbi diena: „Kasdien dėkoju Dievui“

Kartu su vyru Dario ji ką tik atšventė draugystės metines. Šia proga Sandra vyrui skyrė jautrius žodžius, kurias sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Mūsų gyvenimo istorija prasidėjo 2011 m. rugsėjo 9 d. Prieš 14 metų!
Ir šiandien ji atrodo kaip ši nuostabi, laiminga nuotrauka!
4 sveiki, gražūs, laimingi vaikai... emigracija į Dubajų... pastatyti savo namai... nuostabios atostogos... viskas sukurta ant pagarbos, meilės, pasitikėjimo ir nuolatinio buvimo vienas šalia kito. Viskas sukurta kartu – kaip stipriai ir nepriklausomai šeimai!
Kasdien dėkoju Dievui ir savo vyrui už šį nuostabų, palaimintą gyvenimą! Žinoma, turime kovoti su problemomis, darbu ir daugybe negatyvių dalykų, bet tai juk ir yra gyvenimas...
Ačiū tau, mano vyre, už tai, kad taip myli mane ir mūsų vaikus, kad kiekvieną dieną darai dėl mūsų viską. Be tavęs gyvenimas nebūtų įmanomas... Meldžiu Dievo, kad ši graži svajonė niekada nesibaigtų! Aš tave labai myliu!
Už dar 40 metų kartu! Su metinėmis, mano meile!“, – jautriai Instagrame rašė ji.
Sandra SkorupskaitėDubajusŠeima
Rodyti daugiau žymių