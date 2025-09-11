Sostinėje – rudens sutiktuvės su itališkais skoniais ir muzika: atvyko ir E. Žičkus

Šventei pasirinkta „California Bar & Restaurant“ terasa viliojo itališkais aromatais. Ant stalų svečių laukė gausus maisto bufetas: bruschetta, šviežiai kepta focaccia, salotos su krevetėmis „Frutti di Mare“, citrininiai cannoli, braškių panna cotta ir kiti desertai, primenantys vasaros saldumą.
Vakaro akcentu tapo „Aperol Spritz“ taurė – simboliškas vasaros skonis, neatsiejamas nuo itališkų vakarų po atviru dangumi.
Atmosferą kaitino ir nuostabios muzikos garsai: dainininkė Charlotte Kilsch savo balsu nukėlė svečius į Italijos pajūrį, atlikdama žinomus itališkus šlagerius.
Jautrus akordeono skambesys dar labiau sustiprino šventinę nuotaiką ir sukūrė įspūdį, jog trumpam būtum išvykęs į mažą ir jaukų Italijos miestelį – ir visgi šventė vyko dar neįprastai šiltame Vilniuje.
Šis vakaras „California Bar & Restaurant“ – tai ne tik vasaros palydėtuvės, bet ir simbolinis kvietimas pasitikti naująjį sezoną, kuriame laukia daug spalvingų vakarų ir rudeniui atėjus: juk sugrįžti į miestą galima su šypsena ir prisiminimais apie šiltą vasarą, pasitinkant rudens iššūkius su gera nuotaika.
