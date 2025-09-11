Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Sostinėje – rudens sutiktuvės su itališkais skoniais ir muzika: atvyko ir E. Žičkus

2025 m. rugsėjo 11 d. 16:56
Kai miestas po truputį išsivaduoja iš karštų dienų ritmo, o gatvės ima kvepėti rudens pažadais, „Imperial Hotel & Restaurant“ sukviečia miestiečius į jaukią vasaros palydėtuvių šventę. Vakarėlis „Back to the City“ gimė tam, kad sugrįžimas po atostogų nebūtų vien tik kasdienybės priminimas, bet ir taptų dar viena proga pasimėgauti gyvenimo skoniais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (36)
Šventei pasirinkta „California Bar & Restaurant“ terasa viliojo itališkais aromatais. Ant stalų svečių laukė gausus maisto bufetas: bruschetta, šviežiai kepta focaccia, salotos su krevetėmis „Frutti di Mare“, citrininiai cannoli, braškių panna cotta ir kiti desertai, primenantys vasaros saldumą.
Vakaro akcentu tapo „Aperol Spritz“ taurė – simboliškas vasaros skonis, neatsiejamas nuo itališkų vakarų po atviru dangumi.
Atmosferą kaitino ir nuostabios muzikos garsai: dainininkė Charlotte Kilsch savo balsu nukėlė svečius į Italijos pajūrį, atlikdama žinomus itališkus šlagerius.
Jautrus akordeono skambesys dar labiau sustiprino šventinę nuotaiką ir sukūrė įspūdį, jog trumpam būtum išvykęs į mažą ir jaukų Italijos miestelį – ir visgi šventė vyko dar neįprastai šiltame Vilniuje.
Šis vakaras „California Bar & Restaurant“ – tai ne tik vasaros palydėtuvės, bet ir simbolinis kvietimas pasitikti naująjį sezoną, kuriame laukia daug spalvingų vakarų ir rudeniui atėjus: juk sugrįžti į miestą galima su šypsena ir prisiminimais apie šiltą vasarą, pasitinkant rudens iššūkius su gera nuotaika.
VilniussenamiestisRuduo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.