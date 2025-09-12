Į viešumą lenda juoda influencerės Lourynos gyvenimo dėmė: neseniai kalėjo už narkotikų kontrabandą

Tačiau paaiškėjo, kad jos gyvenime yra tamsi dėmė, apie kurią su sekėjais nesidalijo.
Pasak delfi.lt, ji visai neseniai atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę už narkotikų kontrabandą.
Lauryna iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.
Kaip rašo delfi.lt, Austrijos teismas L.Einorytei skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.
Nuteisę moterį austrai jos pasilikti nenorėjo, jie kreipėsi į Lietuvą dėl to, kad nuteistoji likusią bausmę atliktų Lietuvoje.
Nors pati L.Einorytė tam prieštaravo, 2021 metų gruodžio 15 d. Panevėžio apylinkės teisme nutarta sugrąžinti merginą į gimtinę.
Bet ilgai už grotų ji neužsibuvo – jau 2022 metų rugpjūtį, atlikus pusę bausmės, nuteistoji į laisvę paleista lygtinai.
Toks sprendimas priimtas, nes du su puse metų už grotų moteris elgėsi nepriekaištingai: ji atsakingai dirbo nuteistųjų klube, dalyvavo adaptacijos programose, kultūros renginiuose, rengė šventes, lankė užsiėmimus dorovinio ugdymo tema.