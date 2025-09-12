Pykčiai tarp „Šeškių“ ir N. Pareigytės netyla: teismo posėdis sėkmingas jos vyrui

Delfi.lt praneša, kad trečiadienį įvyko teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjami du ieškiniai, įtraukiantys grupės „Šeškės“ nares ir N.Pariegytės-Rukaitienės vyrą Rimvydą Rukaitį.
Pasak minėto portalo, pastarasis posėdis buvo palankus Nijolės vyrui Rimvydui Rukaičiui.
Dvi grupės „Šeškės“ narės kreipėsi į teismą siekdamos gauti atlyginimą už „69 Danguje“ transliuojamus įrašus muzikos pasiklausymo platformoje „Spotify“.
Į teismą kreipėsi Goda Alijeva ir Karina Krysko. Tauragės apylinkės teisme byla buvo atverta prieš Nijolės Pareigytės-Rukaitienės vyrą Rimvydą Rukaitį.
Prieš kelias savaites naujienų portalui Lrytas trumpai, kodėl buvo priimtas toks sprendimas sutiko papasakoti pati G. Alijeva. „Galiu pasakyti tik tiek, jog Rimvydui neturėjo priklausyti „Spotify“ paskyra. Įdomiomis aplinkybėmis jis jį ant savęs užrašė.
Keista, kad ne ant žmonos, ar Karinos, ar kurios nors iš mūsų, galų gale Manto. (prodiuserio Egmonto Bžesko, aut.past.). Tad dabar turės viską pateikti ir atsiskaityti priverstinai, nes to nepadarė gražiuoju“, – komentavo dainininkė.
Priemename, kad rugpjūčio pradžioje „Šeškės“ santykius aiškinosi ir su prodiuseriu Egmontu Bžeskumi.
Kiek anksčiau buvo pasirodžiusi žinia, jog ruošiama panaikinti prekės ženklą „69 danguje“. Visgi, liepos pabaigoje Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje paskelbta, kad Apeliacinis skyrius atmetė grupės „Šeškės“ prašymus dėl prekių ženklų registracijos, susijusių su jų populiariaisiais hitais „9 danguje“ ir „Velniškas greitis“.“ Šių dainų teisės liko Egmontui Bžeskui.
Pasak jų, šis ženklas nebuvo naudojamas 5 metus. Pagal įstatymus, esant tokiai sąlygai, ženklas gali būti panaikintas. Išgirdę apie tokį prašymą komanda nusprendė šį sprendimą skųsti.