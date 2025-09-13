„Galvojau, kažkaip išsisuksiu“: po paaiškėjusio kokaino skandalo ir kalėjimo – pirmasis influencerės Lourynos komentaras

Rugsėjo 12-ąją paaiškėjo, kad L.Einorytė iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.
Tą pačią dieną jos populiarumas instagrame pradėjo augti, prisijungė dar 1 000 sekėjų – Lourynos gyvenimas jau domina 23 tūkstančius vartotojų. Tiesa, po žinios L.Einorytė pakeitė socialinio tinklo nustatymus ir jis tapo privatus. Sekėjai laukė pirmojo jos komentaro.
Atėjus vakarui, Louryna nekeitė savo dienos rutinos – vakare išėjo žaisti padelį. Netrukus instagramo istorijose pasidalijo padelio raketės nuotrauka.
„Tikėjotės čia baisulinio posto... Bet aš tai einu padeliuko daužyt, gero jums vakarėlio“, – brūkštelėjo ji.
Po pamėgto žaidimo ji ir vėl juokavo.
„Tikiuosi išgert po padeliuko čia ne nusikaltimas...“, – tęsė L.Einorytė.
Netrukus ji nusprendė prabilti į kamerą.
„Matau, kad niekur čia nepabėgsiu nuo komentarų... Matau, kad rūpinatės, klausiat, tai turiu pasakyt tiesą, kaip viskas buvo. Buvo viskas sudėtinga, ilgas procesas, daug bendrininkų. Nežinau, sunku rinkti žodžius, galvojau, kažkaip išsisuksiu, bet pasirodo ne, pralaimėjom padelį... Blogai... Ką galiu pasakyt... Prastas rezultatas, vėl paskutinė vieta... Nežinau, kaip reikia atsitiesti, kaip gyventi toliau. Bet nu ką, sekmadienį vėl žaisim, vėl bandysim iš naujo“, – kalbėjo ji.
Influencerė sulaukė daugybės žinutės, viena jų – palaikymo – pasidalijo.
„Su tokiais žodžiais ir einu miegoti. Diena buvo nelengva, bet yra ir baisesnių buvę. Viskas yra ir bus gerai. Tai tik paeitas, šūdinas etapas“, – rašė ji.
Primename, kad portalas delfi.lt išsiaiškino, jog Austrijos teismas L.Einorytei skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.
Nuteisę moterį austrai jos pasilikti nenorėjo, jie kreipėsi į Lietuvą dėl to, kad nuteistoji likusią bausmę atliktų Lietuvoje.
Nors pati L.Einorytė tam prieštaravo, 2021 metų gruodžio 15 d. Panevėžio apylinkės teisme nutarta sugrąžinti merginą į gimtinę.
Bet ilgai už grotų ji neužsibuvo – jau 2022 metų rugpjūtį, atlikus pusę bausmės, nuteistoji į laisvę paleista lygtinai.
Toks sprendimas priimtas, nes du su puse metų už grotų moteris elgėsi nepriekaištingai: ji atsakingai dirbo nuteistųjų klube, dalyvavo adaptacijos programose, kultūros renginiuose, rengė šventes, lankė užsiėmimus dorovinio ugdymo tema.
