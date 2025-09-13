Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Išskirtinį stilių mėgstanti Inga Budrienė nėrė į naują verslą: susidomėjimas – šokiravo

2025 m. rugsėjo 13 d. 21:28
Lrytas Premium nariams
„Džiaugiuosi, kad man vėl atsirado kažkoks naujas įkvėpimas. Buvo momentas, kai jau nieko nebenorėjau daryti, tačiau dabar idėjos, rodos, gimsta viena po kitos. Mintį užsiimti nauju verslu mane pastūmėjo mano vizažistė, kuri kaskart pastebi mano naujus derinius ir kartą pasiūlė juos nuomoti“, – su šypsena pokalbį apie naują verslo idėją pradeda Inga Budrienė (50 m.).
