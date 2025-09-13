Meilė tvyro ore! Donatas Montvydas su mylimąja Sandra Šerne nėrė į romantiškiausią vakarą

„Coldplay“ koncertai garsėja ypatinga aura – šimtai tūkstančių švieselių, širdį virpinančios melodijos ir publika, dainuojanti lyg vienas balsas. Tarp šios šviesų jūros stovėjo ir Donatas su Sandra – susikibę rankomis, besišypsantys ir pasimėgaujantys akimirka, kurios nepamirš visą gyvenimą.
Socialiniuose tinkluose pora dalijosi užburiančiais vaizdais, vienas jų – bendra poros nuotrauka, kurioje S.Šernė bučiuoja savo mylimą vyrą.
Intensyvus koncertinis maratonas, repeticijos, kūrybiniai projektai – visa tai Donato ir Sandros kasdienybė. Tačiau pora žino, kaip svarbu rasti laiko vienas kitam. Romantiškas savaitgalis Londone tapo proga pabėgti nuo rutinos ir tiesiog būti kartu.
Tai, kad jiedu vienas kitam puoselėja romantiškus jausmus, paaiškėjo birželį.
Tai išdavė vasaros pradžioje Donato ir Sandros praūžusios atostogos Balyje. Pora dalijosi identiškomis viešbučių, valgių ir vietovių nuotraukomis. Vėliau laiką leido kartu ir savaitgaliais, kol, galiausiai, prisipažino esanti pora.
Vis dėlto, visą vasarą bendros poros nuotraukos sekėjai taip ir neišvydo. D.Montvydas su žmona Veronika išsiskyrė praėjusiais metais, o S.Šernė su futbolininku Darvydu skirtingais keliais pasuko prieš porą metų.
