Paviešinusi savo reakciją į banko sąskaitą po „Dior“ pirkinių, I. Stumbrienė sulaukė internautų keiksmų

Lietuviškąja Barbe vadinama I.Stumbrienė su savo 80 tūkstančių sekėjų dalijasi įvairiausiais pirkiniais, o kai ką ir išparduoda.
Ji vis pakuoja prabangias „Dior“ ar „Chanel“ dėžutes, o ten – stilinga moteriška dovanėlė sau pačiai.
Šį kartą garsi moteris sukūrė juokingą trumpą vaizdo įrašą. Jame matyti, kaip ji sėdi krėsle, o ją supa pirkiniai – „Dior“ rankinės, tapkutės.
Ji pati žiūri į telefono ekraną ir išsigąsta.
„Me looking at my bank account after I treat myself like the queen that I am“ (liet. „Aš žiūriu į savo banko sąskaitą po to, kai pasilepinu kaip tikra karalienė“), – tokie žodžiai palydėjo vaizdo įrašą, kuris sulaukė virš 700 patiktukų.
„Šiandien po shopping Dubai mall Bvlgari , atrodžiau taip pat“, – juokėsi viena sekėja.
Inga sulaukė daug palaikymo, komentatorės suprato juokelį, tačiau buvo ir pažėrusių piktų žodžių su keiksmais.
„B**t, b**t... rankinukai durn***i vertybė“, „Bėda bėdelė...nu piz***ec ir kaip toliau gyventi?“, „Rankinių daugiau negu smegenų“, – pyktį liejo komentatorės.
