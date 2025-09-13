Socialiniuose tinkluose tikra audra: paviešintas skandalingas „Olialia pupyčių“ įrašas iš praeities

Prieš maždaug penkiolika metų darytu įrašu socialiniuose tinkluose pasidalijo turinio kūrėjas Deividas Bendžius.
„Legendinis mano radinys. Primenu, kad mokykloj mokytis reikia“, – ironizavo jis.
Vaizdo įraše matyti, kaip grupė „Olialia pupytės“ anglų kalba pristatinėja prabangią „Olialia“ jachtą.
Vaizdo įraše matyti, kaip dainininkės Skaistė Steikūnaitė, Oksana Pikul ir Marina Bui atveria prabangios jachtos duris ir aprodo kambarius, kurie alsuoja prabanga.
Būtent šioje jachtoje prieš beveik penkiolika metų grupė nufilmavo vaizdo klipą dainai „Išpildyk mano norus“.
Įrašas iš karto sulaukė didelio susidomėjimo Instagrame.
„Šitas nebuvo mano penktadienio bingo card (kortelė, liet.)“, – rašyta komentaruose.
Tiesa, šį įrašą Deividas buvo atgaivinęs ir 2017 m.
„Na ką gi. Pristatau dar vieną tobula anglų kalba persismelkiantį video. Tikrai, kad olialia. #kraujasAusims, #nemoki nekalbėk“, – paviešinęs vaizdo įrašą, tuomet komentavo jis.
