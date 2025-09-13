Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Socialiniuose tinkluose tikra audra: paviešintas skandalingas „Olialia pupyčių“ įrašas iš praeities

2025 m. rugsėjo 13 d. 08:57
Lrytas.lt
Praeityje garsi merginų grupė „Olialia pupytės“ jau seniai pasuko skirtingais keliasi, tačiau viešumoje pasirodė senas jų vaizdo įrašas.
Daugiau nuotraukų (6)
Prieš maždaug penkiolika metų darytu įrašu socialiniuose tinkluose pasidalijo turinio kūrėjas Deividas Bendžius.
„Legendinis mano radinys. Primenu, kad mokykloj mokytis reikia“, – ironizavo jis.
Vaizdo įraše matyti, kaip grupė „Olialia pupytės“ anglų kalba pristatinėja prabangią „Olialia“ jachtą.
Vaizdo įraše matyti, kaip dainininkės Skaistė Steikūnaitė, Oksana Pikul ir Marina Bui atveria prabangios jachtos duris ir aprodo kambarius, kurie alsuoja prabanga.
Būtent šioje jachtoje prieš beveik penkiolika metų grupė nufilmavo vaizdo klipą dainai „Išpildyk mano norus“.
Įrašas iš karto sulaukė didelio susidomėjimo Instagrame.
„Šitas nebuvo mano penktadienio bingo card (kortelė, liet.)“, – rašyta komentaruose.
Tiesa, šį įrašą Deividas buvo atgaivinęs ir 2017 m.
„Na ką gi. Pristatau dar vieną tobula anglų kalba persismelkiantį video. Tikrai, kad olialia. #kraujasAusims, #nemoki nekalbėk“, – paviešinęs vaizdo įrašą, tuomet komentavo jis.
Olialia pupytėsOksana Pikul-JasaitienėMarina Bui
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.