Asta Valentaitė nustebino neįtikėtinais pokyčiais: atrodė tarsi 60-ųjų kino žvaigždė

Tačiau šį kartą moteris nustebino išvaizdos pokyčiais, mintimis nusikeldama į 60-uosius.
A. Valentaitė-Manchester vilkėjo „Ralp Lauren“ lietpaltį, o akį ypač traukė nepriekaištingas makiažas.
Asta stebino savo giliu žvilgsniu, kurį sukūrė tamsus, dūminis akių makiažas.
Taip pat dėmesį traukė aukštai surišti plaukai, kurie priminė 60-ųjų madas.
Žinoma moteris atrodė tarsi Holivudo filmų aktorė – ji eilinį kartą įrodė, kaip galima atrodyti stilingai per daug nepersistengiant.
