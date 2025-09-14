Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Asta Valentaitė nustebino neįtikėtinais pokyčiais: atrodė tarsi 60-ųjų kino žvaigždė

2025 m. rugsėjo 14 d. 12:33
Lrytas.lt
Verslininkė, buvusi manekenė Asta Valentaitė-Manchester (44 m.) puikiai žino, ką reiškia elegancija. Jau ne pirmą kartą internautus ji nustebina savo rafinuotumu ir nepriekaištinga išvaizda. Tą ji padarė ir šįkart.
Tačiau šį kartą moteris nustebino išvaizdos pokyčiais, mintimis nusikeldama į 60-uosius.
A. Valentaitė-Manchester vilkėjo „Ralp Lauren“ lietpaltį, o akį ypač traukė nepriekaištingas makiažas.
Asta stebino savo giliu žvilgsniu, kurį sukūrė tamsus, dūminis akių makiažas.
Taip pat dėmesį traukė aukštai surišti plaukai, kurie priminė 60-ųjų madas.
Žinoma moteris atrodė tarsi Holivudo filmų aktorė – ji eilinį kartą įrodė, kaip galima atrodyti stilingai per daug nepersistengiant.
Asta Valentaitėįvaizdisšukuosena
