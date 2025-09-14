Darjušo ir Editos Lavrinovičių šeimoje – ypatinga šventė: sūnus žengia į naują etapą

Ši diena žymi naują etapą ne tik sūnui, bet ir visai jų šeimai. Jis žengia į laikotarpį, kuriame laukia naujos atsakomybės ir įsipareigojimai.
Pilnametystės proga Darjušo jaunesniojo mama Edita jam skyrė jaukų sveikinimą.
„Oficialiai suaugęs! Sveikinimai su 18-uoju – pats gražiausias kelias tik prasideda. Myliu tave, su gimimo diena“, – rašė ji.
Moteris taip pat savo „Instagram“ paskyroje paviešino nuotrauką, kurioje ji pozuoja su savo vaikais – jubiliatu Darjušu ir dukra Leyla.
Panašu, kad šeimyna įsiamžino per rugsėjo 1-osios šventę, nes Darjušas rankose laikė raudoną kardelį.
Primename, kad jauniausioji dukra Leyla taip pat visai neseniai atšventė gimtadienį.
Birželį jai suėjo 6-eri, o ta proga visa šeima mergaitei surengė gražią šventę.
