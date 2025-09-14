Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Giulijos dukra Monika Falcon paviešino kraują kaitinantį kadrą: pademonstravo kūno linijas

2025 m. rugsėjo 14 d. 14:20
Lrytas.lt
Daininkės Giulijos Baužienės dukra, operos solistė Monika Falcon paviešino įspūdingą kadrą, kuriame matosi apnuoginta jos figūra.
Daugiau nuotraukų (8)
Nuotrauka atlikėja pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje – ji save įsiamžino laikydama kamerą iš apačios.
Operos solistė nustebino itin drąsiu įvaizdžiu – ji vilkėjo tik nertą rudos spalvos liemenėlę ir parodė apnuogintą pilvą.
Taip pat moteris laikė iškėlusi galvą tarsi norėdama parodyti pasitikėjimą savimi ir laisvę.
„Niekada daug nepadarysi, jei nebūsi pakankamai drąsus pabandyti“, – prie nuotraukos rašė Monika.
Pastaruoju metu M. Falcon šypsosi didelė sėkmė karjeroje, todėl pasitikėjimo savimi jai, atrodo, tikrai netrūksta.
Primename, kad vasaros pradžioje moteris pranešė žengianti svarbų žingsnį savo tarptautinėje karjeroje. Ji debiutavo prestižinėje „New York City Opera“ kompanijoje.
Tai ypatingas pasiekimas ne tik pačiai atlikėjai, bet ir Lietuvai – Monika tapo pirmąja lietuve, pasirodžiusia šioje žinomoje JAV operos trupėje.
NuotraukaMonikaMonika Sakalauskaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.