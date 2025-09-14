Giulijos dukra Monika Falcon paviešino kraują kaitinantį kadrą: pademonstravo kūno linijas

Nuotrauka atlikėja pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje – ji save įsiamžino laikydama kamerą iš apačios.
Operos solistė nustebino itin drąsiu įvaizdžiu – ji vilkėjo tik nertą rudos spalvos liemenėlę ir parodė apnuogintą pilvą.
Taip pat moteris laikė iškėlusi galvą tarsi norėdama parodyti pasitikėjimą savimi ir laisvę.
„Niekada daug nepadarysi, jei nebūsi pakankamai drąsus pabandyti“, – prie nuotraukos rašė Monika.
Pastaruoju metu M. Falcon šypsosi didelė sėkmė karjeroje, todėl pasitikėjimo savimi jai, atrodo, tikrai netrūksta.
Primename, kad vasaros pradžioje moteris pranešė žengianti svarbų žingsnį savo tarptautinėje karjeroje. Ji debiutavo prestižinėje „New York City Opera“ kompanijoje.
Tai ypatingas pasiekimas ne tik pačiai atlikėjai, bet ir Lietuvai – Monika tapo pirmąja lietuve, pasirodžiusia šioje žinomoje JAV operos trupėje.