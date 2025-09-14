Iš Vitos Žibos – rimti kaltinimai žinomam asmeniui: „Pamatyčiau – spjaučiau į akis“

Prieš kurį laiką Vita savo „Instagram“ paskyroje dalijosi moterų ir merginų jai atsiųstais laiškais, kuriuose jos prabilo apie patirtą seksualinį smurtą.
Tačiau kaip skelbė portalas Delfi.lt, vienam atvejui, kurį ji sužinojo iš jai parašiusių merginų ir moterų, ji šiuo metu skiria ypatingą dėmesį.
Begalę siaubingų istorijų perskaičiusi moteris pirštu dūrė į vieną žinomą žmogų, kurio tapatybės neatskleidė.
„Šiuo metu yra toks pakibęs klausimas, dalykas, su vienu Lietuvos žinomu žmogumi. Yra nemažai merginų, kurios, kaip pasakoja, yra patyrusios jo priekabiavimą tam tikromis prasmėmis.
Aš asmeniškai gavau vieną nuotrauką, kur mergina guli be sąmonės, duše, o jis su šypsenėle nusifotografavęs šalia jos“, – laidoje „Nauja karta“ pasakojo Vita Žiba.
Kalbėdama su laidos vedėja Goda Problema moteris teigė, kad tam žmogui ji nebejaučia jokis pagarbos.
„Tas žmogus turi nulį pagarbos mano akyse. Jeigu aš jį pamatyčiau – spjaučiau į akis, tikrai“, – kalbėjo komikė.
Pasinaudodama proga, Vita pasiuntė žinutę merginoms, kurios supranta, apie ką ji kalba, ir paragino kreiptis.
„Merginos, tos kurios žino – suprantat, apie ką aš kalbu. Parašykite, mes turime idėją bendram ieškiniui. <...> Šiaip, aš tų vardų esu gavusi daugiau. Bet šis atvejis yra su įrodymu – aš mačiau pačią nuotrauką“, – laidoje kalbėjo Vita Žiba.
