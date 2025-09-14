Justina Partikė įsigijo daugelio lietuvių pamėgtą automobilį: nerimą kėlė vienas dalykas

Nauju pirkiniu žinoma moteris pasidžiaugė „Instagram“ istorijose.
„Kaip matėt, ir vėl BMW, ir vėl X6. Žinokit, savęs prie kitokios mašinos nelabai ir įsivaizduoju. Tikrai.
Labai patinka, visiškai pilna komplektacija. Tas salonas man iš pradžių buvo toks – nu nežinau... Raudonas, ar čia normaliai atrodys. Atsimenu ir Vygos reakciją, kai parodžiau.
Bet kai pamatėm realybėje, jis taip nerealiai gerai atrodo! Aš jau net buvau susiradusi, kiek maždaug kainuotų perdaryti į kitą spalvą, tai to daryti net neplanuoju. Labai gražiai.
LED apšvietimas viduje, daug visokių funkcijų su ta visiškai pilna komplektacija.
Esu žiauriai laiminga, X6 tiek įsimylėjau, kad net jeigu praeitų dar 5 metai ir reiktų keisti, jaučiu, vėl X6 pirkčiau. Nes jie aukšti, tai labai, labai patogu“, – „Instagram“ istorijose pasakojo ji.
Naujo BMW X6 Lietuvoje kaina prasideda maždaug nuo 90 tūkst. eurų. Naudoto, bet geros būklės, 2020 metų automobilio kaina gali svyruoti nuo 55 iki 60 tūkst. eurų.