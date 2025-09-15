I. Martinkėnaitė gimtadienį pasitiko apmąstymuose: „Negaliu sakyti, kad esu šimtu procentų laiminga“

Šia proga socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo dar niekur nematytais stulbinančios fotosesijos kadrais.
Taip pat prie nuotraukos ir publikavo ir svarbią dieną lydinčius apmąstymus, kurias sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Didžiulė vertybė būti čia ir dabar, nesigailėti nė vieno savo žingsnio ar poelgio.
Negaliu sakyti, kad esu šimtu procentų laiminga, bet esu labai arti tos pilnatvės, kurią ir noriu jausti savo gyvenime.
O gimtadienio proga norisi padėkoti gyvenimui už visas pamokas ir galimybes, ir pasakyti ačiū ir myliu – visiems kas yra šalia ir eina kartu per gyvenimą“, – rašė ji.
Po įrašu pasipylė daugybė sveikinimų. Linkėjimus jai skyrė ir žinomos bičiulės.
„Spindėk. Su Tavo diena“, – rašė dainininkė Goda Alijeva.
„Tu su metais tik skleidiesi kaip gėlė. To ir aš tau linkiu – pilnatvės, laimės ir būk mylima“, – rašė atlikėja Baiba Serdiukė.