Ištekėjo Gyčio Paškevičiaus dukra Urtė

2025 m. rugsėjo 15 d. 20:13
Lrytas.lt
Dainininkas Gytis Paškevičius gyvena pakiliomis nuotaikomis – aukso žiedus sumainė jo dukra Urtė.
Žinią atlikėjas pranešė socialiniuose tinkluose publikavęs nuotrauką iš šventės.
Kadre jis įsiamžino su dukra, jos vyru ir žmona Rugile. Nuotraukoje visa kompanija atrodė itin laimingi.
Prie nuotraukos jis pridėjo ir jautrius žodžius.
„Kaip tėtis, esu be galo laimingas. Kaip šeimai – mums trūksta žodžių… Labai jus mylim, te šviečia jūsų širdys vienas kitam… Ir visam pasauliui…“, – rašė jis.
Įrašas sulaukė daugybės pozityvių reakcijų.
„Kokie visi laimingi ir gražūs! Tebūna taip ilgai ir laimingai!“, – rašė viena.
„Jūs nuostabūs, sveikinimai jaunavedžiams ir tėveliams“, – pridėjo kita.
