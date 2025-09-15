Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nerijus Cesiulis parodė retai matomą savo pusę: pozavo nusimetęs drabužius

2025 m. rugsėjo 15 d. 15:20
Lrytas.lt
Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukiomis nuotraukomis iš atostogų su visa šeima. Tačiau labiausiai dėmesį traukė retai matoma politiko pusė.
N. Cesiulis paviešino kadrą, kuriame jis dėvėjo tik maudymosi glaudes.
Tokį jį žmonės mato gana retai, nes dažniausiai politiką galima pamatyti su oficialia apranga.
„Tai ta savaitė, kai kostiumas padėtas į šalį“, – prie nuotraukos rašė jis.
Šalia jo pozavo žmona Aurelija ir jųdviejų vaikai – Ąžuolas ir Liepa.
Panašu, kad šeima puikiai leido laiką ir galėjo kiek atsipūsti bei pakeisti aplinką.
Tą įrodo ir dar viena politiko paviešinta nuotrauka, kurioje jie visi pozuoja su plačiomis šypsenomis.
„Kokios atostogos, tokios ir nuotaikos“, – rašė politikas.
Nerijus Cesiulis

