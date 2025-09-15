Nerijus Cesiulis parodė retai matomą savo pusę: pozavo nusimetęs drabužius

N. Cesiulis paviešino kadrą, kuriame jis dėvėjo tik maudymosi glaudes.
Tokį jį žmonės mato gana retai, nes dažniausiai politiką galima pamatyti su oficialia apranga.
„Tai ta savaitė, kai kostiumas padėtas į šalį“, – prie nuotraukos rašė jis.
Šalia jo pozavo žmona Aurelija ir jųdviejų vaikai – Ąžuolas ir Liepa.
Panašu, kad šeima puikiai leido laiką ir galėjo kiek atsipūsti bei pakeisti aplinką.
Tą įrodo ir dar viena politiko paviešinta nuotrauka, kurioje jie visi pozuoja su plačiomis šypsenomis.
„Kokios atostogos, tokios ir nuotaikos“, – rašė politikas.