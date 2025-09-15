Vilniaus maratone – būrys žvaigždžių: bėgo dėl kilnaus tikslo

Svajonė – skristi oro balionu
Po bėgimo fondo komanda Orestą nudžiugino įteikdami jos svajonę – vos sustiprės – ji galės patirti skrydį oro balionu. Toks merginos noras buvo dar prieš susergant klastinga liga, tačiau įgyvendinti šio troškimo ji nespėjo. Vėžys smogė merginai tuo metu, kai jos gyvenime buvo pilna veiksmo – mokslai, būreliai, susitikimai su draugais ir spalvingas laisvalaikis. Visus šiuos dalykus pakeitė ligoninės sienos ir varginantis bei sunkus gydymas.
Vos kelios dienos iki maratono Orestai sukapsėjo paskutiniosios chemoterapijos lašai, tad labai simboliška, jog sekmadienį sostinėje vykusiame bėgime R. Kaukėno paramos fondo komanda nubėgtus kilometrus skyrė būtent šiai herojei. Linkėdami kuo stipriausios sveikatos ir dar daugiau svajonių išsipildymo, palaikymo plojimais visi paminėjo Orestos gydymo pabaigą.
Prieš pat finišą mergina prisijungė prie fondo bendruomenės bėgikų ir simboliškai, padedama steigėjo Rimanto Kaukėno ir dainininko Donato Montvydo, kirto finišo liniją drauge su visais APLENKIME VĖŽĮ komandos nariais.
„Jausti palaikymą yra labai svarbu – tai yra svarbu ne tik einant gydymo keliu, kuris manyje dar labiau pažadino norą gyventi, drąsiai eiti ten, kur noriu, tačiau ir pabaigus gydymą. Grįžimas į įprastą gyvenimą nėra lengvas po tokių išgyvenimų, bet tikiu, kad su artimųjų ir visų, kurie siunčia šilčiausias mintis palaikymu, tikrai pavyks tai padaryti sklandžiai“ – kalbėjo Oresta.
Susitikimas su komiku Mantu Stonkumi – dar viena Orestos svajonė
Aktyvi ir komunikabili fondo herojė, rašydama laišką fondui su savo svajone, patirti skrydį oro balionu, atskleidė, jog žavisi komiko, laidų vedėjo Manto Stonkaus asmenybe. Pasak Orestos – pozityvumas ir gebėjimas net ir į rimčiausias gyvenimo situacijas pažvelgti per humoro prizmę, esą suteikia stiprybės.
Mantas Stonkus, sužinojęs šią fondo kovotojos svajonę, nedvejodamas sutiko prisijungti prie labdaringo bėgimo, tačiau maratono išvakarėse susirgo. „Dėl mūsų herojės labiausiai skauda širdį. Galbūt galėtume nuotoliu susiskambinti, o kai pasveiksiu – nuvyksiu su Oresta susitikti asmeniškai“ – fondo komandai rašė M. Stonkus.
Įveikusi distanciją R. Kaukėno fondo bendruomenė išpildė ne tik Orestos svajonę patirti skrydį oro balionu, įteikdami simbolinį dovanų kuponą, tačiau ir nustebino, suorganizavusi virtualų skambutį su ją įkvepiančiu žinomu komiku. Visiems stebint ir su jauduliu braukiant ašaras, Oresta kalbėjo su M. Stonkumi, kuris linkėjo merginai neprarasti pozityvumo, degančio jos akyse ir dar kartą prižadėjo, jog vos pasveiks – atvyks su Oresta susitikti ir pabendrauti asmeniškai.
„Tokie susitikimai ir palaikymo bei padrąsinimo žodžiai mūsų herojams yra neįtikėtinai svarbūs ir reikšmingi, suteikiantys jėgų nepasiduoti kovoje. Gera matyti Orestos šypseną, ekrane išvydus jos mylimą žinomą žmogų, kurio veiklą ji stebi, kuriuo žavisi. Esame labai dėkingi ir laimingi, kad galime suteikti džiaugsmą“ – su dėkingumu kalbėjo fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas.
Rimantas KaukėnasRimanto Kaukėno labdaros fondasDonatas Montvydas
Rodyti daugiau žymių