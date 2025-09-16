Iš Renatos Jampolskės – jautrus prašymas: „Niekada negali žinoti, kas mūsų laukia“

Kaip sako paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ ambasadorė Renata Jampolskė – padėti sergantiems vaikams yra mūsų visų pareiga.
„Niekada negali žinoti, kas laukia mūsų, todėl empatija ir neabejingumas kitiems – privalomas kiekvienam iš mūsų.
Jei esi pats susidūręs su onkologija, viską priimi dar jautriau. Šiemet per šventas Velykas mirė mano močiutė. Tai – ypač jautri tema, tačiau dar baisiau, kai kalbame apie sergančius vaikus. Mes turime ištiesti ranką sergančiam, prisiglausti ir nebijoti pasakyti gero žodžio.
Požiūris į sergančius žmones ateina iš namų. Asmeniškai mes stengiamės labai daug kalbėti apie tai, kad žmonių pasaulyje yra visokių.
Turime suprasti, kad yra dalykų, kurių negali pasirinkti, todėl aš labai kviečiu kalbėtis su šeimomis, aiškinti vaikams, kas yra liga, kas yra nepriteklius. Mes turime priimti visus, nes nežinome, kas mūsų pačių laukia ateityje.
Man labai džiugu matyti, kad prie pagalbos vaikams prisideda ne tik pavieniai žmonės, bet ir stambieji verslai. Šiuo metu, užsukę į parduotuves „Maxima“ rasite labai daug prekių, pažymėtų auksinio kaspino ženklu, todėl raginu nepraeiti pro šalį ir įsigyti būtent jas“, – jautriai kalbėjo Renata Jampolskė.
Auksinis kaspinas – tylus, bet galingas ženklas
„Mamų unijos“ vadovės Justinos Mėlinauskaitės teigimu, rugsėjis – tai laikas, kai visame pasaulyje sužimba auksinis kaspinas. Jis tylus, bet galingas solidarumo ženklas vaikams, kovojantiems su onkologinėmis ligomis.
„Mūsų tikslas – kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę sveikti, o šeimos niekada neliktų vienos su liga. Džiaugiuosi, kad prie šios misijos jungiasi tiek daug šalies verslų – kartu mes galime padovanoti vaikams daugiau jėgų, tikėjimo ir šviesos jų kelyje“, – kalbėjo ji.
Primename, kad prie šios iniciatyvos prisijungė daržovių augintojai iš „Kietaviškių“ įmonių grupės, vienas didžiausių maisto pramonės atstovų – AB „Kauno grūdai“, „Malsena plius“ ir „Amber Pasta“, higieninio popieriaus gamintoja „Grigeo Tissue“, užkandžių gamintojas OHO Group, Lietuviškos kosmetikos gamintoja „BIOK laboratorija“
Šiais metais labdaros ir paramos fondo „Mamų unijos“ organizuojamus Auksinio kaspino mėnesio renginius globoja Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus. Su jais susipažinti galite fondo svetainėje www.mamuunija.lt.