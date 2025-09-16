Pirmųjų perlų namų Lietuvoje atidarymas: elegantiški svečiai ir netikėtas burleskos pasirodymas

Gintautė Valūnė, kaip kūrėja prisistatanti Gintaute Val, papuošalus kuria jau dešimtmetį. Pasak Gintautės, perlai labiausiai asocijuojasi su moteriškumu, seksualumu ir prabanga, todėl kūrėja nusprendė nustebinti vakaro svečius staigmena, geriausiai atspindinčia šias savybes – burleskos šokėjos Mortos Smit pasirodymu.
Viena žinomiausių burleskos šokėjų Lietuvoje atviravo, kad gundymo menui papuošalai – itin svarbūs, o perlai turi ypatingą simbolinę reikšmę: „Man perlai siejasi su žymiuoju paveikslu Veneros gimimas, kuriame nuostabi moteris išnyra iš perlo kriauklės. Tai man simbolizuoja moteriškumą. Paveikslas primena, kad reikia išdrįsti atsiverti ir parodyti savo netobulas puses – tas natūralus grožis yra labai žavus ir kerintis.“
Morta prisimena, kad prieš kurį laiką Gintautės Val studijoje pasigamino sau perlų koljė: „Papuošalą nešiojau beveik kasdien – tiek scenoje, tiek kasdienybėje, tiek prie suknelių, tiek prie maudymosi kostiumėlių. Jis tiesiog gyveno kartu su manimi ir tapo mano talismanu. Tada supratau, kad perlai gali būti labai modernūs ir atėjo metas nebežiūrėti į juos kaip į senamadišką aksesuarą – jais galima puoštis kasdien.“
Mintimis apie papuošalus dalijosi ir kitos vakarėlyje apsilankiusios moterys. Atlikėja Beatrich sako, kad papuošalai jai – tarsi kūno dalis, kaip ir tatuiruotės. Mergina su jais ir maudosi, ir miega. Kalbėdama apie papuošalų kainas, Beatrich pasakoja: „Kartą nusprendžiau sau padovanoti „Cartier“ žiedą, bet labai greitai jį pamečiau, todėl daugiau tokių brangių puošmenų nebeperku. Šiuo metu man svarbiausias ir daugiausiai sentimentų turintis papuošalas – žiedas, kurį mokyklos baigimo proga padovanojo mama.“
Vakarėlyje dalyvavo ir pirmosios aukštakulnių platformos Lietuvoje įkūrėja Rūta Stirbytė. Moteris pasakojo, kad savo kolekcijoje turi ne vienus perlus ir mano, jog būtent jie įvaizdžiui suteikia daugiausiai elegancijos bei prabangos. Rūta tiki, kad visi papuošalai savyje kaupia tam tikrą energiją: „Jei papuošalas netyčia nutrūko ar sulūžo, vadinasi, jis paleido seną energiją. Nereikia dėl to pergyventi – papuošalas tiesiog atsikrato to, ko jums jau nebereikia.“
Perlų studijos įkūrėja Gintautė Val papuošalus kuria jau dešimtmetį. Ji pastebi, kad didžiausiai daugiausiai dėmesio susišluoja deimantai, tačiau pati kūrėja įsitikinusi, jog perlai – kur kas paslaptingesni, įvairesni ir nepaprastai gražūs. Savo studijoje ji klientams pristato ne tik jau sukurtus papuošalus, bet ir siūlo unikalią, vienintelę Lietuvoje galimybę apsilankyti perlų dirbtuvėse, kuriose moterys gali susikurti ir pasigaminti papuošalus pačios.
Juvelyrė džiaugiasi, kad perlų dirbtuvėse jau spėjo apsilankyti apie 300 moterų, o ne viena jų grįžo antrą ar net trečią kartą. Moteris sako: „Dirbtuves klientės palieka su akyse įsižiebusia meile perlams.“
Renginio metu studijos įkūrėja dalijosi, jog savo studiją mažais žingsneliais kūrė keturis mėnesius ir erdvę puošė interjero elementais, kuriuos ji gamino savo rankomis. Pavyzdžiui, lubas puošia įspūdinga perlų dekoracija, kurią Gintautė gamino beveik 20 valandų.
Kūrėja sako, kad jos studija, ne tik parduotuvė, o tikri perlų namai: „Tai yra erdvė, kurioje moterys gali išlaisvinti savo kūrybinį pradą, kuris dažnai yra užspaustas buities. Susitikusios su klientėmis mes ne tik gaminame papuošalus, tačiau ir kalbamės, bendraujame, tai tampa tikra meditacija.“