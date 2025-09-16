Skirtingais keliais pasuko Ignas Grinevičius ir Justina Nemanytė

Žinią Justina patvirtino tinklalaidėje „Pasikalbėkim“, kurią veda Renata Šakalytė-Jakovleva.
„Aš negaliu žmogaus priversti būti su manimi, jeigu jis nenori. Negalima. O jeigu žmogus nori dar kitų dalytų, galbūt kitokios moters, tai okey. Na, ką aš, negaliu laikyti“, – laidoje apie santykių baigtį užsiminė aktorė.
Kalbėdama apie skyrybų priežastį moteris pridėjo, kad sprendimą sukti skirtingais keliais su Ignu priėmė kartu.
„Supratom, kad norim skirtingų dalykų. Aš labai noriu šeimos, stabilumo, o Ignas dar nori ieškoti savęs, patirti daug naujų dalykų.
Todėl labai paprastai susėdom, pakalbėjom ir išėjom skirtingais keliais“, – sakė ji.