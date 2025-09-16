Žaibiškai plinta Genutės Žalienės įrašas iš Maltos: pažėrė detalių apie multimilijonierių vyrą

Socialiniame tinkle „TikTok“ žaibiškai plinta vaizdo įrašas iš Maltos, kuriame turinio kūrėjas Valextalks prabangių jachtų fone netikėtai sutiko Genutę, kuri pasidalijo savo gyvenimo istorija.
Dabar gyvenimą Londone kurianti žinoma moteris prabilo apie multimilijonierių vyrą ir valdomus verslus.
Turinio kūrėją nustebino, jog Genutei 44, todėl jis paklausė, kokia jos grožio paslaptis.
„Pinigai, pinigai, pinigai. Aišku, ir daug meilės. Man daugiau nereikia dirbti, aš turiu multimilijonierių vyrą.
Žinoma, anksčiau taip pat dirbau. Manau, jei nori susirasti sėkmingą vyrą, pati turi susikurti puikią karjerą. Taip su juo ir susipažinau. Iki šiol dirbu. Sirbu net ir naktimis, neturiu laiko atsipalaiduoti“, – kalbėjo ji.
Paklausta, kokia jos veikla žinoma moteris sakė, kad yra užsiima lenktynininkių žirgų verslu ir yra žurnalistė.
„Perku lenktyninius žirgus, jų turiu Londone, Prancūzijoje, turiu savo verslą“, – nedaužodžiavo ji.
Tiesa, kokios jos pajamos Genutė neatskleidė.
„Ar nori, kad žmonės pavydėtų? Multi multi multi multimilijoninis verslas, beveik devyni nuliai, – šmaikštavo ji.
Moteris šiek tiek užsiminė ir apie tai, ką jei reiškia santykiai.
„Tikiu, kad sutinkame tokį žmogų, kuris yra tame pačiame lygyje, kaip mes. Kai buvau jauna, dariau tokias klaidas, kokias matau darant ir kitas moteris. Linkiu būti savimi.
Jei neturite pinigų, galbūt yra kažkas, kuo galite didžiuotis. Galbūt turite nuostabią asmenybę, galbūt gerą sielą, galbūt esate labai graži. Turite kažką pasiūlyti.
Santykiai yra kaip svarstyklės – negali tik imti. Norint gauti atgal, turi duoti. Mes su vyru juokiamės, kad sutikę vienas kitą abu mes laimėjome aukso puodą“, – šypsojosi G. Žalienė.
Genutė ŽalienėMaltaTikTok
Rodyti daugiau žymių